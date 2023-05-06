قاسم: جريمة الاحتلال بطولكرم لن تمر دون رد

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أن جريمة الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية، لن تمرد دون رد من شعبنا الفلسطيني ومقاومته، وستستمر معركة الدفاع عن المقدسات والقتال من أجل انتزاع حرية الشعب الفلسطيني.

وقال في بيان مقتضب، صباح اليوم السبت: إن "الحكومة الصهيونية بسياستها النازية مصرة على تفجير الأوضاع بمواصلة عدوانها ضد الأرض والإنسان والمقدسات"، مشددًا على أن هذه الجرائم لن توقف المد الثوري المتعاظم في الضفة الغربية بل ستزيد الثورة اشتعالا.

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ونعى الناطق باسم حركة حماس، الشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي، اللذين ارتقيا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.

ولفت إلى أن الاحتلال يصعّد من إرهابه ضد شعبنا الفلسطيني، عبر تكرار عدوانه بالاغتيالات للشبان في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين