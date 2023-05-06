شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، وصول شهيدين برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، نتيجة عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت في بيان مقتضب: إن الشهيدين هما "الشابين: سامر صلاح الشافعي 22 عاما (أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن)، وحمزة جميل خريوش 22 عاما (أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى)".

من جهتها، أفادت مصادر محلية، باقتحام قوة خاصة تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور الشمس بمدينة طولكرم، ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة بينها وبين المقاومين الذين تصدوا للقوة المقتحمة.

بدوره، أرسل جيش الاحتلال تعزيزاته للقوة المقتحمة بينما تداعى المقاومين للتصدي لها مع استمرار الاشتباكات.

ونقلت مصادر صحفية عن أخرى ميدانية، وقوع عدة إصابات بين المواطنين برصاص قوات الاحتلال في المخيم، مشيرة إلى منع قوات الاحتلال للطواقم الطبية من الوصول إلى الإصابات.

وانتشرت فرق القناصة من قوات الاحتلال على أسطح المنازل خلال اقتحامها المستمر لمخيم طولكرم.

وسُمع صراخ جنود الاحتلال واستغاثتهم بعد استهدافهم بوابل كثيف من الرصاص في طولكرم.













المصدر / فلسطين أون لاين