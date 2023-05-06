"منظمات الهيكل" تهدد باقتحام جماعي كبير لباحات الأقصى

قالت ما تسمى "منظمات الهيكل" إنها تتجهز لتنفيذ اقتحام جماعي كبير لباحات المسجد الأقصى المبارك، فيما تسميه "بيوم توحيد القدس" والذي يوافق 28 مايو/ أيار الجاري.

وأضافت "منظمات الهيكل" في بيان صادر عنها الجمعة: "سنحطم الرقم القياسي، تبقى 13 يوما على موعدنا لتنفيذ اقتحام جماعي كبير لباحات المسجد الأقصى".

وبيَّنت أن أكثر من 5 آلاف مستوطن سيتوجهون للأقصى فيما يعرف بـ"يوم توحيد القدس"، مضيفةً "سنكون هناك جميعاً".

ويعتبر الاحتلال ذكرى احتلال شرق القدس او ما يسمى "يوم توحيد القدس" عيدا وطنيا لإحياء ذكرى استكمال سيطرته على مدينة القدس المحتلة، واحتلال الجزء الشرقي منها، خصوصاً البلدة القديمة، وذلك خلال حرب عام 1967.

وتقيم جماعات المستوطنين سلسلة من الاحتفالات في هذه الذكرى، تشمل مسيرة ضخمة يشارك فيها المستوطنين رافعين الأعلام الإسرائيلية وتعرف "بمسيرة الأعلام".

المصدر / فلسطين أون لاين