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عودة دي بروين لتدريبات مانشستر سيتي قبل مواجهتي ليدز وريال مدريد

05 مايو 2023 . الساعة 23:25 بتوقيت القدس
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عودة دي بروين لتدريبات مانشستر سيتي قبل مواجهتي ليدز وريال مدريد

كشف بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن لاعب وسطه البلجيكي كيفين دي بروين قد يشارك في مواجهة ضيفه ليدز يونايتد، السبت، في البريميرليغ، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان دي بروين قد غاب عن فوزي سيتي على فولهام ووست هام بعد معاناته من إصابة غير محدّدة، خلال الفوز على المتصدر السابق أرسنال في 26 نيسان/أبريل الماضي.

وعاد نجم الوسط البلجيكي إلى التمارين الخميس، فيما رأى مدربه الإسباني أن الدفع به نهاية هذا الأسبوع أمام ليدز في ملعب الاتحاد لن يكون مخاطرة قائلًا: "لقد تدرّب أمس، تدرّب جيدًا، نتدرّب اليوم ونقرّر من بعدها".

تابع المدرب الفذ لمراسلين صحافيين: "لا مشكلة في الغياب أسبوعًا أو عشرة أيام في هذه الفترة من الموسم، الأمر عينه حصل مع ناثان (أكي). إذا كانت لياقته جيدة، فبمقدوره اللعب".

ويبحث سيتي عن لقب ثالث تواليًا وخامس في آخر ستة مواسم في الدوري. وبمقدوره الابتعاد بأربع نقاط عن أرسنال في حال فوزه على ليدز صاحب المركز السابع عشر والمكافح لتجنب الهبوط.

بدوره، ينتقل أرسنال (لعب مباراة أكثر) والذي يتخلف بنقطة عن المتصدر سيتي، في رحلة صعبة يوم الأحد إلى أرض نيوكاسل الثالث، في جولة قد تحدّد ملامح نهاية الدوري.

ويبحث سيتي أيضًا عن ثلاثية تاريخية، في ظل بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، ونهائي كأس إنجلترا العريقة حيث ينتظره جاره اللدود مانشستر يونايتد.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ريال مدريد #مانشستر سيتي #دي بروين

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