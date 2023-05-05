تفاصيل عرض نادي الهلال للنجم ليونيل ميسي

أكدت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تلقى عرضًا رسميًا من نادي الهلال السعودي.



وقال مصدر مقرب من النجم الذي قاد منتخب التانغو للفوز بلقب كأس العالم قطر 2022، إن ميسي تلقى عرضًا رسميًا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل.



وأضاف المصدر أن العرض المقدم من النادي السعودي هو العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن، وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن قيمته تبلغ نحو 400 مليون دولار سنويًا.



ولم يرد الهلال فورًا على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية، وفقًا لرويترز، في ظل ارتباط النجم البالغ من العمر 35 عامًا في وسائل الإعلام بالعودة إلى برشلونة، مع بروز اسم نادي إنتر ميامي الأمريكي كوجهة محتملة.



وأفادت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، بأنه تم إيقاف الأرجنتيني من قبل ناديه الحالي باريس سان جيرمان في بداية الأسبوع بعد قيامه برحلة غير مصرح بها إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن نادي العاصمة الفرنسية قرر عدم مناقشة فكرة تفعيل خيار التمديد للموسم الثالث مع اللاعب.



وتم تعيين ميسي سفيرًا للسياحة في السعودية، بينما وقع منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لنادي النصر السعودي في ديسمبر/ كانون الأول في صفقة قيل إنها تبلغ حوالي 220 مليون دولار سنويًا.



وكان ميسي قد انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صيف 2021، بعدما خاض مع برشلونة 778 مباراة، وسجل 672 هدفًا، وصنع 303 أهداف، وينتهي عقده مع الفريق الباريسي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصدر / فلسطين اونلاين