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جامعة بيرزيت.. وقفة طلابية تنديداً بجريمة اغتيال شهداء نابلس

04 مايو 2023 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

خرجت مسيرة طلابية ظهر اليوم الخميس، في جامعة بيرزيت للتنديد بجريمة اغتيال قوات الاحتلال لثلاثة مجاهدين من كتائب الشهيد عز الدين القسام في نابلس بالضفة الغربية، شارك فيها عدد من طلبة الجامعة من كافة الأطر الطلابية، بما فيها الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ورفع المشاركون صور للشهداء القساميين حسن قطناني وإبراهيم جبر ومعاذ المصري، الذين نفذوا عملية الأغوار البطولية وقتلوا 3 مستوطنات قبل أربعة أسابيع.

وشيّعت جماهير غفيرة في نابلس جثامين شهداء القسام الثلاثة، وسط هتافات مؤيدة لكتائب القسام ومطالبة بمواصلة طريق الشهداء الذي رسموه بدمائهم الطاهرة، في سبيل دحر المحتل وتحرير فلسطين.

ودعت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في نابلس، إلى المشاركة الحاشدة في تشييع جثامين الشهداء، والتي انطلقت من أمام مشفى رفيديا في تمام الساعة العاشرة والنصف، باتجاه دوار الشهداء، علماً أنه سيكون هناك بيت عزاء موحدة للشهداء القساميين الثلاثة في قاعة "حمدي منكو".

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بدورها؛ زفت كتائب القسام أبطال عملية الأغوار ردا على العدوان على الأقصى، مؤكدة لشعبها وأمتها أنها ستظل على عهد الشهداء وفيةً للمسرى والأسرى، وسيجدنا شعبنا دوماً في الصف الأول في كل ميدان للكرامة والثأر والانتصار.

أيضاً، نعت حركة حماس شهداء القسام في نابلس، الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس صباح اليوم.

وقالت الحركة في بيان، إننا "نزفّ هذه الكوكبة من شهداء المقاومة وأبطال كتائب الشهيد عز الدين القسّام في نابلس، ونعاهد شعبنا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة دفاعاً عن القدس والأقصى، وحتى تحرير فلسطين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كاملة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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