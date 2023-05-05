5 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 5 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1260 قوبلاي خان يتولى حكم إمبراطورية المغول.

قوبلاي خان يتولى حكم إمبراطورية المغول. 1494 المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا.

المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا. 1821 وفاة الزعيم الفرنسي المشهور نابوليون بونابرت.

وفاة الزعيم الفرنسي المشهور نابوليون بونابرت. 1835 افتتاح أول خط سكة حديد في أوروبا القارية يصل بين ميشلين وبروكسل في بلجيكا.

افتتاح أول خط سكة حديد في أوروبا القارية يصل بين ميشلين وبروكسل في بلجيكا. 1893 انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مما سبّب كساد اقتصادي كبير.

انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مما سبّب كساد اقتصادي كبير. 1941 إعلان استقلال إثيوبيا.

إعلان استقلال إثيوبيا. 2001 قوات خاصة إسرائيلية تغتال الشهيد أحمد خليل أسعد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة التنسيق العليا للانتفاضة في بيت لحم.

قوات خاصة إسرائيلية تغتال الشهيد أحمد خليل أسعد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة التنسيق العليا للانتفاضة في بيت لحم. 2003 قام مجاهدون من كتائب القسام باستهداف سيارة تابعة للمستوطنين الصهاينة قرب مستوطنة شوفات راحيل شمال شرق رام الله، مما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة مستوطن وجندي آخرَين بجروح بالغة.

قام مجاهدون من كتائب القسام باستهداف سيارة تابعة للمستوطنين الصهاينة قرب مستوطنة شوفات راحيل شمال شرق رام الله، مما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة مستوطن وجندي آخرَين بجروح بالغة. 2009 الاحتلال يبدأ في تطبيق إجراءات قمعية لإجبار الأسرى على ارتداء الزي البرتقالي.

الاحتلال يبدأ في تطبيق إجراءات قمعية لإجبار الأسرى على ارتداء الزي البرتقالي. 2011 محكمة مصرية تصدر حكمًا على وزير الخارجية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بالسجن مدة 12 عامًا بتهمة التربُّح غير المشروع وغسيل الأموال، وهو أول حكم على مسؤول قبل ثورة 25 يناير.

محكمة مصرية تصدر حكمًا على وزير الخارجية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بالسجن مدة 12 عامًا بتهمة التربُّح غير المشروع وغسيل الأموال، وهو أول حكم على مسؤول قبل ثورة 25 يناير. 2016 المحكمة العليا الإسرائيلية توافق على تسليم جثامين شهداء القدس المحتجزة منذ اندلاع انتفاضة القدس وعددها 9.

المحكمة العليا الإسرائيلية توافق على تسليم جثامين شهداء القدس المحتجزة منذ اندلاع انتفاضة القدس وعددها 9. 2018 ارتقاء ثلة من مجاهدي القسام بعد تمكُّنهم من إفشال مخطط تجسسي خطير في منطقة الزوايدة وسط القطاع، والشهداء هم: الأستاذ محمود الأستاذ، ووسام أبو محرق وطاهر شاهين وموسى سلمان ومحمود الطرشاوي ومحمود القيشاوي.

ارتقاء ثلة من مجاهدي القسام بعد تمكُّنهم من إفشال مخطط تجسسي خطير في منطقة الزوايدة وسط القطاع، والشهداء هم: الأستاذ محمود الأستاذ، ووسام أبو محرق وطاهر شاهين وموسى سلمان ومحمود الطرشاوي ومحمود القيشاوي. 2018 إطلاق المسبار الفضائي إنسايت بنجاح نحو المريخ.

المصدر / فلسطين أون لاين