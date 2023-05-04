عملية طعن جنوب نابلس واستشهاد المُنفّذة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشابة إيمان زياد أحمد عودة 26 عامًا جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي في حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وسائل إعلام عبرية ادّعت ،ظهر اليوم الخميس، وقوع عملية طعن في بلدة حوارة، جنوب نابلس، مشيرة إلى إصابة مُنفّذة العملية بجروح خطيرة، بينما أُصيب الجندي بجراح لم يتم تحديد درجتها بعد.

وذكرت القناة 14 العبرية: أنّ "فلسطينية طعنت مجنّدًا في حوارة وأصابته بجروح، وتم إطلاق النار عليها وقد أُصيبت على ما يبدو بجروح خطيرة".

وتناولت مصادر عبرية أخرى الحديث عن نبأ استشهاد فتاة فلسطينية إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليها في حوارة جنوب نابلس.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر، بأنه تم إطلاق نار على فتاة عند دوار عينابوس جنوب نابلس، مشيرًا إلى أنّ سيارة الهلال الأحمر الفلسطيني في الموقع وقوات الاحتلال تمنع الطواقم من التعامل مع الإصابة.

وأضاف في بيان مقتضب: أنه "في وقت لاحق تم استلام الفتاة المصابة بحالة خطيرة جدًّا جاري إنعاش قلبها ورئتَيها ونقلها إلى رفيديا".





المصدر / فلسطين أون لاين