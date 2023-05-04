الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات و اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنًا من رام الله بالضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مصعب نصر أبو حميد، بعد أن داهمت منزله في حي بطن الهوا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، شابين من طولكرم، حيث أكدت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال اعتقلت محمد عبد الرحيم الأصلي من مخيم نور شمس، ومحمد الزقوت من ضاحية عزية الجراد شرق طولكرم، بعد مداهمة منزليهما".

أما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم، حيث أوضحت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت أحمد عطون في منطقة بريضعه شرق بيت لحم، وهو هو مبعد عن مدينة القدس المحتلة تم إبعاده بعد الإفراج عنه قبل عدة أشهر.

وأضافت المصادر: "أنّ الاحتلال اعتقل أسعد درويش من مخيم عايدة شمالا، ولؤي يوسف سليم من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

واستطردت "إنّ قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين في مدينة بيت ساحور، عرف من بينها: الأشقاء محمد إبراهيم نصر، وناصر، وعدنان، وصلاح الحوراني، وعدي صدوق، وحمزة نزال.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، ثلاثة مواطنين من جنين، وهم: نور صقر، وأحمد خلوف، وعدي كعبية بعد اقتحامها مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

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وأشارت المصادر، إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية، مدخل المدينة الشرقي بعد اندلاع مواجهات قرب حاجز الجلمة العسكري.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنًا من بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية، واعتقلت المواطن سليمان نادر قيسية، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

المصدر / فلسطين أون لاين