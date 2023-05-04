4 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 4 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1675 تشارلز الثاني ملك إنجلترا يأمر بإنشاء مرصد غرينيتش الملكي.

تشارلز الثاني ملك إنجلترا يأمر بإنشاء مرصد غرينيتش الملكي. 1814 نابليون بونابرت يصل إلى منفاه في جزيرة إلبا.

نابليون بونابرت يصل إلى منفاه في جزيرة إلبا. 1945 القوات الألمانية تستسلم لقائد القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية.

القوات الألمانية تستسلم لقائد القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية. 1974 هوريه كين-إتشي ينجح في تسجيل أسرع دوران حول العالم على يخت دون أن يتوقف في أي ميناء.

هوريه كين-إتشي ينجح في تسجيل أسرع دوران حول العالم على يخت دون أن يتوقف في أي ميناء. 1979 مارجريت تاتشر تتولى منصب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

مارجريت تاتشر تتولى منصب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. 1989 تحطم مروحية يؤدي بحياة وزير الدفاع العراقي عدنان خير الله.

تحطم مروحية يؤدي بحياة وزير الدفاع العراقي عدنان خير الله. 1990 قوات البحرية الإسرائيلية تطلق النار على يخت الملك حسين في خليج العقبة.

قوات البحرية الإسرائيلية تطلق النار على يخت الملك حسين في خليج العقبة. 1992 كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تنفذ أول عملية فلسطينية مصورة (عملية مسجد مصعب بن عمير) وتقتل 3 جنود إسرائيليين، بقيادة عماد عقل.

كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تنفذ أول عملية فلسطينية مصورة (عملية مسجد مصعب بن عمير) وتقتل 3 جنود إسرائيليين، بقيادة عماد عقل. 1994 إسحق رابين وياسر عرفات يوقعان اتفاقية غزة وأريحا لتسلم المنظمة السلطة فيهما.

إسحق رابين وياسر عرفات يوقعان اتفاقية غزة وأريحا لتسلم المنظمة السلطة فيهما. 2011 حركتا فتح وحماس توقعان في القاهرة اتفاقاً لتحقيق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.

حركتا فتح وحماس توقعان في القاهرة اتفاقاً لتحقيق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية. 2012 اندلاع أحداث عنف واشتباكات عنيفة بين الجيش المصري ومتظاهرين قرب مقر وزارة الدفاع بحي العباسية أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

اندلاع أحداث عنف واشتباكات عنيفة بين الجيش المصري ومتظاهرين قرب مقر وزارة الدفاع بحي العباسية أوقعت عشرات القتلى والجرحى. 2014 المؤتمر الوطني العام الليبي ينتخب رجل الأعمال أحمد معيتيق رئيسياً للوزراء.

المؤتمر الوطني العام الليبي ينتخب رجل الأعمال أحمد معيتيق رئيسياً للوزراء. 2016 محكمة النقض المصرية تقضي ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضيَّة الكسب غير المشروع، مُعلنةً أنَّ الحُكم نهائي وغير قابل للطعن.

محكمة النقض المصرية تقضي ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضيَّة الكسب غير المشروع، مُعلنةً أنَّ الحُكم نهائي وغير قابل للطعن. 2017 مصرع 22 شخص على الأقل جراء انفجار منجم للفحم في مدينة آزادشهر في إيران.

المصدر / فلسطين أون لاين