4 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 4 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1675 تشارلز الثاني ملك إنجلترا يأمر بإنشاء مرصد غرينيتش الملكي.
- 1814 نابليون بونابرت يصل إلى منفاه في جزيرة إلبا.
- 1945 القوات الألمانية تستسلم لقائد القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية.
- 1974 هوريه كين-إتشي ينجح في تسجيل أسرع دوران حول العالم على يخت دون أن يتوقف في أي ميناء.
- 1979 مارجريت تاتشر تتولى منصب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.
- 1989 تحطم مروحية يؤدي بحياة وزير الدفاع العراقي عدنان خير الله.
- 1990 قوات البحرية الإسرائيلية تطلق النار على يخت الملك حسين في خليج العقبة.
- 1992 كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تنفذ أول عملية فلسطينية مصورة (عملية مسجد مصعب بن عمير) وتقتل 3 جنود إسرائيليين، بقيادة عماد عقل.
- 1994 إسحق رابين وياسر عرفات يوقعان اتفاقية غزة وأريحا لتسلم المنظمة السلطة فيهما.
- 2011 حركتا فتح وحماس توقعان في القاهرة اتفاقاً لتحقيق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.
- 2012 اندلاع أحداث عنف واشتباكات عنيفة بين الجيش المصري ومتظاهرين قرب مقر وزارة الدفاع بحي العباسية أوقعت عشرات القتلى والجرحى.
- 2014 المؤتمر الوطني العام الليبي ينتخب رجل الأعمال أحمد معيتيق رئيسياً للوزراء.
- 2016 محكمة النقض المصرية تقضي ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضيَّة الكسب غير المشروع، مُعلنةً أنَّ الحُكم نهائي وغير قابل للطعن.
- 2017 مصرع 22 شخص على الأقل جراء انفجار منجم للفحم في مدينة آزادشهر في إيران.
المصدر / فلسطين أون لاين