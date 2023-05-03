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في خطوة نضالية.. أسرى "مجدو" يحتجزون اثنين من سجّاني الاحتلال

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في خطوة نضالية.. أسرى "مجدو" يحتجزون اثنين من سجّاني الاحتلال

03 مايو 2023 . الساعة 19:16 بتوقيت القدس
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احتجز أسرى فلسطينيون مساء اليوم الأربعاء عنصرَي أمن للاحتلال في سجن "مجدو" بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فيما اعتدت قوات قمع الاحتلال على الأسرى، واستهدفوهم بالغاز المُدمِع.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الأسرى في "مجدو" خطفوا شرطيين اثنين، في قسم 10 "المعبار" غرفة رقم سبعة.

بدورها قالت وزارة الأسرى والمحررين، إنها تتابع ما يجري في سجن مجدو، مؤكدة على حق الأسرى في الرد على أي استهداف لهم.

وحذرت من تعرض أسرى سجن مجدو لأي حماقة من قبل الاحتلال.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن أسير هاجم أحد ضباط السجن أثناء العد المسائي في قسم 10 بسجن مجدو رداً على اغتيال الشيخ خضر عدنان.

ويلجأ الأسرى في سجون الاحتلال، إلى الانتقام من قوات الاحتلال، فور استشهاد أحد الأسرى، أو الاعتداء عليهم من قبل قوات القمع.

واستشهد أمس الثلاثاء، الأسير القيادي خضر عدنان، بعد ان خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 86 يوماً رفضاً لاعتقاله التعسفي.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجن مجدو #الأسرى الفلسطينيون #احتجاز سجانين

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