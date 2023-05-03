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الدعليس: نفخر بتضحيات الإعلاميين في مواجهة الاحتلال والحصار

03 مايو 2023 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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عبّر رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس عن فخره بما دفعه الإعلاميون الفلسطينيون من تضحيات جسام في مواجهة الاحتلال وتحدي الحصار.

وقال اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنّ الإعلاميين الفلسطينيين مثّلوا على الدوام كتيبة دفاع متقدم عن ثوابت شعبنا الوطنية وحقوقه الإنسانية.

وتوجّه بتحية التقدير والإكبار لأبناء صاحبة الجلالة المكابدين مشاق مهنة المتاعب، وحيّا الصحفيين الفلسطينيين على دورهم الوطني الرائد وعملهم المهني المسؤول.

كذلك عبّر عن الاعتزاز بما قدَّمه الصحفيون من نماذج مشرفة للتميز والإبداع والعطاء، حيث أنهم خلّدوا بجهودهم اسم فلسطين في محافل محلية وإقليمية وعالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #اليوم العالمي لحرية الصحافة #عصام الدعليس

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