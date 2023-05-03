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مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الكيمياء

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث التاريخ للفرعين الأدبي والشرعي

03 مايو 2023 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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مراجعات مادة التاريخ لعام 2022-2023 في فلسطين

يستهدف ملحق مراجعات اليوم، مبحث التاريخ الخاص بالفرعين الأدبي والشرعي لطلاب الثانوية العامة " توجيهي" لهذا العام.

بإعداد المدرس القدير/ وائل فاروق الجمل من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بمدينة غزة، ويُعدُّ "الجمل، من أفضل وأمهر مدرسي مادة التاريخ بالقطاع.

ويشمل الملحق أهم أسئلة الوحدات الثلاثة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها، وتتنوع طبيعة الأسئلة من بين أُذكر التعريف إلى اختيار متعدد إلى أسئلة المقارنة، وكذلك أسئلة المقالي.

- لتحميل مراجعات مادة التاريخ 2021 من هنا

- لتحميل مراجعات مادة التاريخ 2022 من هنا

- للتحميل المباشر مراجعات مادة التاريخ 2023 انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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