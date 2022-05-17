الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسلام والعصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5380
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.41
مقابل الشيكل
يورو
3.55
جنيه مصري
0.19
دينار أردني
4.81
جنيه إسترليني
4.17
حالة الطقس
الثلاثاء
24° - 17°
غائم جزئياً خلال اليوم
الأربعاء
25° - 16°
الخميس
26° - 17°
أوقات الصلاة
الفجر
04:29
الشروق
05:45
الظهر
12:39
العصر
16:18
المغرب
19:33
العشاء
20:49
أحدث الأخبار
مراجعات توجيهي 2022 - مبحث التكنولوجيا أدبي
الاحتلال يدمر منشآت في القدس وينفذ مشاريع استيطانية في بيت لحم ونابلس
مراجعات توجيهي 2022 - مبحث التاريخ
إعلاميون وحقوقيون يطالبون بملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية
تدهور مستمر للوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد
المرابطة خويص: جنازة الشهيد وليد الشريف من الأقصى الأضخم منذ سنوات
الأكثر قراءة
أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الأحد 15 مايو
الاحتلال ينشر اسم قتيل "حد السيف"
"ظاهرة مخيفة".. تعرف على أسباب ظهور "السماء حمراء" في الصين
تحذير طبي.. هذه الأطعمة تسبب التهاب المفاصل
تحذير للرجال.. فنجان قهوة قد يعرضك لعواقب صحية خطيرة
الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لأداء الحج من قطاع غزة
آخر الأخبار
مراجعات توجيهي 2022 - مبحث التكنولوجيا أدبي
الاحتلال يدمر منشآت في القدس وينفذ مشاريع استيطانية في بيت لحم ونابلس
مراجعات توجيهي 2022 - مبحث التاريخ
إعلاميون وحقوقيون يطالبون بملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية
تدهور مستمر للوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد
المرابطة خويص: جنازة الشهيد وليد الشريف من الأقصى الأضخم منذ سنوات
"كاف" يعلن إقامة نهائي الأبطال على ملعب الوداد
"بينيت" يوعز باستخدام "القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا"
الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 40 دونماً غرب بيت لحم
"الإسلامية المسيحية": الاحتلال يتعامل مع المقدسيين بـ"عنصرية ووحشية"
ملخص اليوم
الرئيسية
مجتمع
تفاصيل الخبر
مراجعات توجيهي 2022 - مبحث التاريخ
17 مايو 2022 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
اضغط هنا - مراجعات توجيهي 2022 - مبحث التاريخ
المصدر / فلسطين اون لاين
#توجيهي
#الثانوية العامة
#مراجعات توجيهي
#مراجعات توجيهي 2022
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
غزة.. الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2022
انهيارات حادة للعملات المشفرة والخسائر تتجاوز تريليون دولار في 2022
كعك العيد.. حكاية حلوى ضاربة في التاريخ الإسلامي
الأكثر قراءة
"الاقتصاد "تحذر: تطبيق "cafe 24" طريقة جديدة للنصب بغزة
أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الأحد 15 مايو
أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الأربعاء
الاحتلال ينشر اسم قتيل "حد السيف"
أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم السبت 7 مايو
عاجل