ترتيبات لاستقبال الفوج الثاني من العائدين من السودان الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني إتمام كافة الترتيبات والاستعدادات لاستقبال الفوج الثاني من أبناء شعبنا العائدين من السودان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم:" إن وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة تتابع كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتسهيل مهام دخولهم".

وأضاف:" إن أطقم هيئة المعابر والحدود والأجهزة المختصة، جاهزة لاستقبال العائدين والبالغ عددهم (103).

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود استقبلت نهاية شهر إبريل الماضي الفوج الأول من المواطنين العائدين من دولة السودان عبر معبر رفح البري اليوم الجمعة بعد فتح المعبر ليوم واحد استثنائيا.

وكانت الهيئة قد أعلنت أن أطقمها عملت على تجهيز صالة الاستقبال، تمهيدًا لوصول المواطنين البالغ عددهم قرابة 180 عائدا، ومن ثّم ختم جوازاتهم ونقل أمتعتهم في أسرع وقت ممكن.

المصدر / فلسطين أون لاين