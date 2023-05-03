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الداخلية بغزة: أجهزتنا تعمل بخطة الطوارئ وتقف مع المواطنين

03 مايو 2023 . الساعة 02:01 بتوقيت القدس
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إياد البزم

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن أجهزة الوزارة تعمل وفق خطة الطوارئ، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة الحكومية وتقوم بواجباتها في خدمة المواطنين.

وأكد البزم، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، أن جميع أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار وتتابع القيام بواجباتها في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا، ومساعدة المواطنين ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل؛ والعمل للمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية.

وقال: "نُتابع الميدان أولاً بأول في ظل التطورات والمستجدات ونقوم بنشر التوجيهات للمواطنين".

وأهاب البزم بأبناء شعبنا التعامل بحذر مع الأخبار والمعلومات خاصة في مثل هذه الأوقات التي يسعى فيها الاحتلال لبث الشائعات من أجل ضرب استقرار الجبهة الداخلية.

وطمأن البزم أبناء شعبنا بأن كوادر وزارة الداخلية دائماً في الميدان بجانبهم، وأن أجهزة الوزارة تعمل وفق خطة الطوارئ، وجميع الأجهزة الحكومية وتقوم بواجباتها في خدمة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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