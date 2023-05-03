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الحركة الأسيرة تدعو القوى والفصائل للاجتماع وبلورة موقف وطني موحد

03 مايو 2023 . الساعة 01:23 بتوقيت القدس
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دعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء الثلاثاء، كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية لتجاوز خلافاتهم والاجتماع فورًا لبلورة موقف وطني موحد ومسؤول.

وقالت الحركة الأسيرة في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه:" مع استشهاد الأسير القائد خضر عدنان؛ ندعو كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية لتجاوز خلافاتهم والاجتماع فورًا لبلورة موقف وطني موحد ومسؤول يقضي بعقد مؤتمر وطني جامع لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية يمثل الكل الفلسطيني، لوضع ومناقشة ما يكفل إعادة الوحدة الوطنية أولًا، وترسيم سياسات ومحددات تكفل إعادتنا إلى حريتنا وإنهاء معاناة وآلام آلاف الأسرى".

وختمت الحركة الأسيرة تصريحها، قائلة:" هلموا لنصرة الأسرى، هلموا تحت لواء فلسطين الموحدة الواحدة ولا شيء سواها، وعاشت فلسطين وعاش شعبنا الصامد، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الحرية لأسرى الحرية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الفصائل #السجون #الاسرى #خضر عدنان #الحركة الوطنية الاسيرة

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