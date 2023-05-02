"لجنة المتابعة" تعلن الإضراب الشامل حدادًا على روح الشهيد القائد خضر عدنان

أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الحداد العام والإضراب الشامل، الثلاثاء، تنديدًا بجريمة الاحتلال التي أدت لاستشهاد الأسير المضرب عن الطعام لـ(86) يومًا، الشيخ خضر عدنان فجرًا، داعية الجماهير في قطاع غزة للاحتشاد بعد صلاة الظهر مباشرةً في ساحة الجندي المجهول، والمشاركة في بيت عزاء الشهيد الذي سيقام في ساحة الجندي المجهول.

وطالبت اللجنة في بيان صحفي، الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل بـ"إشعال الأرض تحت أقدام الغزاة، وفتح جميع نقاط الاشتباك مع العدو، وتفعيل جميع أشكال المقاومة ضد جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، لنجعل دماء الشيخ الشهيد لعنات تطارد الاحتلال في كل مكان".

ونعى البيان الشيخ القائد الشهيد خضر عدنان، مؤكدًا أنه لم يكن يُمثّل فقط حركة الجهاد الإسلامي، بل إنه يمثل رمزًا وطنيًّا لكل الشعب الفلسطيني، ويُمثّل اللاجئين والقدس والمسرى والأسرى وجميع أطياف شعبنا المقاوم.

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وحمّلت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشيخ خضر بشكل متعمّد ومع سبق الإصرار والترصّد، وقالت: " انتصر الشيخ عدنان في معركة التحمّل والصبر والعزيمة على السجان، فتحررت روحه قبل جسده من كل أشكال الذل، ورفضت شروط المحتل وارتقت إلى الجنان، بعد أن أهمله العدو طبيًّا بشكل متعمد، وتركه وحيدًا في زنزانته في تجسيد كامل لسياسة الإرهابي الفاشي بن غفير بحق الأسرى للنيل من عزيمة شعبنا التي لا تُقهر".

كما حمّلت اللجنة المجتمع الدولي المسؤولية عن الجريمة عبر التزامه الصمت المطبق والغريب عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الإنسانية، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في محكمة الجنايات الدولية في قضية اغتيال الشيخ الشهيد القائد للوقوف على ظروف استشهاده.

المصدر / فلسطين أون لاين