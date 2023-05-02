2 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 2 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1876 إنشاء صندوق الدين بمصر وذلك بعد عجز الخديوي إسماعيل عن سداد أقساط ديون بلاده المستحقة للبنوك الأوروبية.
- 1935 تدشين ناطحة السحاب الأمريكية إمباير ستيت في مدينة نيويورك، وكانت البناية ذات الطوابق المائة واثنين أعلى بناية في العالم آنذاك.
- 1941 إعلان بريطانيا الحرب على العراق لوقوفه إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وتعرف بالحرب الأنجلو-عراقية.
- 1941 وفاة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان من مواليد نابلس سنة 1905.
- 1945 القوات السوفيتية تعلن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية.
- 1952 انطلاق الطائرة "كوميت -1" وهي أول طائرة مدنية نفاثة في التاريخ من مطار هيثرو في لندن.
- 1953 تنصيب الملك حسين ملكاً على الأردن ليتولى الحكم رسمياً بعد أبيه الملك طلال.
- 1972 اختطاف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طائرة سابينا (رحلة 572).
- 1980 حركة فتح تنفذ عملية الدبويا انطلاقاً من المخابئ الجبلية في الخليل وتوقع قوة صهيونية في كمين محكم، وتقتل 7 منهم وتجرح آخرين.
- 1986 انتخاب سنيان حساني رئيسًا ليوغوسلافيا، وكان بذلك أول رئيس مسلم لها.
- 1994 انتشار 60 مراقباً دولياً في مدينة الخليل في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي.
- 2004 عملية استشهادية في مستوطنة كيسوفيم بخان يونس، أدت إلى مقتل 5 جنود وإصابة 4، تبنتها سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين.
- 2011 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن أن بلاده قتلت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
- 2015 ولادة شارلوت أميرة كامبريدج، الرابعة على خط الوراثة للعرش البريطاني.
المصدر / فلسطين أون لاين