2 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 2 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1876 إنشاء صندوق الدين بمصر وذلك بعد عجز الخديوي إسماعيل عن سداد أقساط ديون بلاده المستحقة للبنوك الأوروبية.

إنشاء صندوق الدين بمصر وذلك بعد عجز الخديوي إسماعيل عن سداد أقساط ديون بلاده المستحقة للبنوك الأوروبية. 1935 تدشين ناطحة السحاب الأمريكية إمباير ستيت في مدينة نيويورك، وكانت البناية ذات الطوابق المائة واثنين أعلى بناية في العالم آنذاك.

تدشين ناطحة السحاب الأمريكية إمباير ستيت في مدينة نيويورك، وكانت البناية ذات الطوابق المائة واثنين أعلى بناية في العالم آنذاك. 1941 إعلان بريطانيا الحرب على العراق لوقوفه إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وتعرف بالحرب الأنجلو-عراقية.

إعلان بريطانيا الحرب على العراق لوقوفه إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وتعرف بالحرب الأنجلو-عراقية. 1941 وفاة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان من مواليد نابلس سنة 1905.

وفاة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان من مواليد نابلس سنة 1905. 1945 القوات السوفيتية تعلن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية.

القوات السوفيتية تعلن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية. 1952 انطلاق الطائرة "كوميت -1" وهي أول طائرة مدنية نفاثة في التاريخ من مطار هيثرو في لندن.

انطلاق الطائرة "كوميت -1" وهي أول طائرة مدنية نفاثة في التاريخ من مطار هيثرو في لندن. 1953 تنصيب الملك حسين ملكاً على الأردن ليتولى الحكم رسمياً بعد أبيه الملك طلال.

تنصيب الملك حسين ملكاً على الأردن ليتولى الحكم رسمياً بعد أبيه الملك طلال. 1972 اختطاف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طائرة سابينا (رحلة 572).

اختطاف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طائرة سابينا (رحلة 572). 1980 حركة فتح تنفذ عملية الدبويا انطلاقاً من المخابئ الجبلية في الخليل وتوقع قوة صهيونية في كمين محكم، وتقتل 7 منهم وتجرح آخرين.

حركة فتح تنفذ عملية الدبويا انطلاقاً من المخابئ الجبلية في الخليل وتوقع قوة صهيونية في كمين محكم، وتقتل 7 منهم وتجرح آخرين. 1986 انتخاب سنيان حساني رئيسًا ليوغوسلافيا، وكان بذلك أول رئيس مسلم لها.

انتخاب سنيان حساني رئيسًا ليوغوسلافيا، وكان بذلك أول رئيس مسلم لها. 1994 انتشار 60 مراقباً دولياً في مدينة الخليل في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي.

انتشار 60 مراقباً دولياً في مدينة الخليل في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي. 2004 عملية استشهادية في مستوطنة كيسوفيم بخان يونس، أدت إلى مقتل 5 جنود وإصابة 4، تبنتها سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين.

عملية استشهادية في مستوطنة كيسوفيم بخان يونس، أدت إلى مقتل 5 جنود وإصابة 4، تبنتها سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين. 2011 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن أن بلاده قتلت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن أن بلاده قتلت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. 2015 ولادة شارلوت أميرة كامبريدج، الرابعة على خط الوراثة للعرش البريطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين