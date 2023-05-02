"الجهاد" تنعى الشيخ خضر عدنان: سيدفع الاحتلال ثمن هذه الجريمة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأسير الشيخ خضر عدنان الذي ارتقى في سجون الاحتلال مضربًا عن الطعام منذ 86 يومًا.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" بكل معاني الصمود والثبات، وأعلى درجات الثقة بالله سبحانه وتعالى وبمعيته ونصرته، ننعى قائدًا عظيمًا ورجلًا شجاعًا ومجاهدًا صلبًا من أشرف الرجال وأعظمهم، القائد الشيخ خضر عدنان "أبو عبد الرحمن".

وأضافت الحركة:" الشيخ القائد خضر عدنان ارتقى شهيدًا في جريمة يتحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، فالاحتلال الصهيوني الذي اعتقله وتنكر لمعاناته، ومارس بحقه أبشع الجرائم مستخدمًا أدواته القذرة من محاكم زائفة وأجهزة أمن إرهابية ونيابة عسكرية مجرمة، سيدفع ثمن هذه الجريمة".

وأردفت:" في مسيرتنا الطويلة نحو القدس سنفقد الكثير من الرجال الشجعان والكثير من القادة والمقاتلين، والقائد المجاهد الشيخ خضر عدنان كان واحدًا من الذين فتحوا طريقًا عريضًا لكل الذين ينشدون الحرية في فلسطين والعالم".

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وأشارت الحركة إلى أنّ خضر عدنان ارتقى شهيدًا في جريمة ارتكبها العدو أمام مرأى العالم الذي يوافق على الظلم والإرهاب ويحميه ويُوفّر له الغطاء.

وأكدت أنّ شهادة الشيخ القائد خضر عدنان ستكون مدرسة لأجيال من الرجال الشجعان، ونحن لن نغادر طريق الجهاد والمقاومة طالما بقيت فلسطين تحت الاحتلال.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي:"إننا إذ ننعى هذا الشيخ المجاهد، الذي ما تخلى يومًا عن واجباته لنصرة الحق والدفاع عن أبناء شعبه، وأفنى لحظات عمره في حمل قضيته ونصرة مقدساته، فإننا نؤكد على أننا ماضون على ذات الطريق والنهج الذي مضى عليه القائد خضر عدنان وكل من سبقه من القادة والمجاهدين".

وختمت بيانها:" قتالنا ماضٍ ولن يتوقف، وسيدرك العدو المجرم مرة أخرى أنّ جرائمه لن تمر دون رد، وأنّ المقاومة ستتواصل بكل قوة وإصرار وثبات".

المصدر / فلسطين أون لاين