مستوطنون يعتدون على مزارعين لمنعهم من حراثة أراضيهم جنوبي نابلس

اعتدى مستوطنون اليوم الإثنين، على مزارعين وحاولوا منعهم من حراثة أراضيهم في بلدة قريوت جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان بشار القريوتي:" إن المواطنين توجَّهوا صباحًا لحراثة أراضيهم في منطقة الصرارة بعد استعادتها من المستوطنين بقرار قضائي إسرائيلي".

وأضاف:" إن أعدادًا كبيرة من مستوطِني مستوطَنة "شيلو" أغلقوا الطريق بأجسادهم لعرقلة مرور أصحاب الأراضي، واعتدوا عليهم بالضرب وألقوا عليهم الحجارة، وأطلقوا الرصاص، وسرقوا أحد الجرَّارات الزراعية التي أحضرها المواطنون".

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وأوضح القريوتي أن أصحاب هذه الأراضي نجحوا مؤخرًا باستصدار قرار من المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي يقضي بإخلاء أراضيهم الزراعية في منطقة الصرارة من المستوطنين الذين سيطروا عليها منذ 15 سنة، ومساحتها 80 دونمًا.

وحضر المواطنون اليوم لحراثة أراضيهم بوجود قوات وشرطة الاحتلال لتنفيذ قرار الإخلاء.

يُشار إلى أن المستوطنين أقاموا مزارع ودفيئات زراعية في هذه الأراضي ومنعوا أصحابها من دخولها طوال 15 سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين