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مستوطنون يعتدون على أراضي المزارعين غرب بيت لحم

27 ابريل 2023 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، عشرات أشتال الكرمة والزيتون وأتلفوا محاصيل زراعية، ودمَّروا شبكة ريّ، في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة خلال تصريحات صحفية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتلعت عشرات أشتال الكرمة والزيتون، وأتلفت محاصيل باذنجان وبندورة وفلفل في أراضي منطقة "واد قديس" غرب القرية، ودمَّرت شبكة مياه، كانت تستخدم لريّ المزروعات، وتعود للمواطنَين الشقيقين: عماد عبد الفتاح حمامرة وعادل، وحامد عبد العزيز حمامرة، ورباح خليل حمامرة.  

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يُذكر أن منطقة "واد قديس" تبلغ مساحتها أكثر من 400 دونم، وفيها حوالي 12 ينبوع مياه، وهي أراضٍ زراعية يعتمد عليها المواطنون في مصدر رزقهم، تتعرَّض لاعتداءات المستوطنين المتكرّرة.  

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #الاستيطان في الضفة #أراضي المزارعين

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