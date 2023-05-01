الاحتلال يقمع الأسرى في سجني مجدو وريمون ويجري تفتيشات استفزازية

اقتحمت قوات القمع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قسمين في سجني "مجدو" و"ريمون"، ونفذت تفتيشات استفزازية بحق الأسرى الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال قسم (2) بسجن مجدو، وقسم (6) بسجن ريمون، وأجرت تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى، وعبثت بمقتنياتهم.

وصعّدت حكومة الاحتلال المتطرفة من انتهاكاتها وجرائمها الممنهجة ضد الأسرى الأبطال، الذين يدافعون عن كرامة وحرية شعبهم.

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وجددت حركة حماس في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 نيسان/ أبريل من كل عام، على أن قضية تحرير الأسرى من سجون العدو هي قضية وطنية بامتياز، كانت وستبقى على رأس أولويات الحركة، التي لن تدخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم، وتحريرهم من سجون الاحتلال.

ويقبع 4900 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعاني أغليهم من ظروف اعتقالية قاسية، بينهم 31 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، فيما يحتجز الاحتلال 160 طفلاً في سجن "عوفر" و"مجدو" و"الدامون".

ووصل عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد 554 أسيراً، أعلاهم حكمًا الأسير عبد الله البرغوثي، حيث أصدر الاحتلال بحقه حكما 67 مؤبداً.

وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، 236 شهيداً، فيما بلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم 12 أسيرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين