هو أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ويقع على بعد حوالي 45 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة عمان.

تأسس المخيم في عام 1968 لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من الصراع العربي الإسرائيلي في عام 1967.

ويعتبر المخيم واحداً من أكبر مخيمات اللاجئين في الأردن، حيث يقطن فيه حوالي 27 ألف شخص.

يوجد في المخيم العديد من المدارس والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية التي تقدم الدعم والخدمات الأساسية للسكان.

يشتهر المخيم بصناعة الخزف والفخار، حيث يقوم بعض السكان بتصنيع القدور والأواني والزهور الفخارية الجميلة وبيعها في الأسواق.

يتميز المخيم بموقعه الجميل والهادئ في منطقة جرش الجبلية، حيث يحيط به المناظر الطبيعية الخلابة والمزارع الخضراء.

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كما أن وقوع المخيم في منطقة جرش الغنية بتاريخها وأثارها الأثرية، ووجود العديد من المواقع الأثرية الهامة مثل مدينة جرش الرومانية ومعبد آرتيميس وقلعة عمان وغيرها، ساهم في توفير المنطقة فرص العمل في الزراعة والصناعة والسياحة، وهو ما شكل مصدراً للدخل للعديد من سكان المخيم.

ويتمتع سكان المخيم بحقوق الإقامة والتعليم والعمل في الأردن، ويحظون بدعم من الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية والمحلية لتحسين أوضاعهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

ولا يزال يواجه سكان مخيم جرش الكثير من التحديات والصعوبات، حيث يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ويعانون من سوء الظروف المعيشية والفقر والبطالة.

وتعمل الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية والمحلية على توفير الدعم والمساعدة لسكان المخيم لتحسين أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين