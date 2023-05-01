مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشدَّدة

نفَّذ مستوطنون صباح اليوم، جولات اقتحام جديدة في باحات المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع تحذيرات مقدسية من مساعي الاحتلال المتواصلة لتحويل مصلَّى باب الرحمة لكنيسٍ يهودي.

واقتحم مستوطنون باحات الأقصى بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بأداء طقوسٍ تلمودية في ساحات المسجد المبارك.

وحذَّر مختصون من مساعي الاحتلال لتهويد مصلَّى باب الرحمة، بسبب قربه من قبَّة الصخرة، وكونه الباب الوحيد الذي لا يمر من الأسواق والبلدة القديمة.

في غضون ذلك، تواصلت الدعوات الفلسطينية بضرورة الحشد والرباط وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، لحمايته من مخطَّطات الاحتلال والمستوطنين.















المصدر / فلسطين أون لاين