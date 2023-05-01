1 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 1 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1544 اعتراف ملوك أوروبا بسيادة الدولة العثمانية على أراضي المجر بعد عشرين عامًا من الحروب منذ نجاح العثمانيين من فتح المجر وضمها ضمن أراضي الدولة الإسلامية.
- 1840 صدور أول طابع بريد في العالم في بريطانيا، يحمل صورة الملكة فيكتوريا، وكان لونه أسود وقيمته بنس واحد، وتولت طباعته "دار بركنز باكون".
- 1886 العمال في مدينة شيكاغو يتحركون مطالبين بتحسين ظروف العمل، وبسبب هذا التحرك اعتبر هذا اليوم يومًا عالميًا للعمال.
- 1900 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر أمراً بإنشاء سكة حديد الحجاز لخدمة الحجاج.
- 1917 وزير الخارجية البريطاني آرثر جميس بلفور يعلن رسمياً تأسيس وطن لليهود على أراضي فلسطين.
- 1921 انتفاضة يافا التي امتدت إلى المدن والقرى الفلسطينية للمطالبة بوقف الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، قتل فيها 47 صهيونياً واستشهد 157 فلسطينياً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.
- 1945 انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر.
- 1948 قوات البلماح تحتل قرية عين الزيتون تمهيدا لاحتلال مدينة صفد، شمال فلسطين، وترتكب مجزرة عين الزيتون.
- 1950 الأمم المتحدة تنشئ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
- 1981 اغتيال رئيس الجمعية النمساوية الإسرائيلية وعضو مجلس مدينة فيينا هاينتز نيتيل في فيينا، على يد منظمة أبي نضال «حركة فتح - المجلس الثوري». نفذ الهجوم هشام راجح ومروان حسن واتهم بهيج يونس بتدبيرها.
- 1988 كتائب عبد الله عزام خلية لحماس في الضفة تقتحم مغتصبة كفار دورين وتقتل 6 جنود.
- 2003 قوات الاحتلال تداهم حي الشجاعية في غزة، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطناً بينهم 3 أخوة من عائلة أبو هين.
- 2012 اتساع نطاق الإضراب عن الطعام الذي ينفذه سجناء فلسطينيون احتجاجاً على سياسات سجون الاحتلال ليبلغ عدد المشاركين فيه نحو 1400 أسير.
- 2017 حماس أعلنت عن وثيقة المبادئ والسياسات العامة وأكدت أنها ترفض أي بديل عن تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها.
المصدر / فلسطين أون لاين