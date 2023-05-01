1 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 1 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1544 اعتراف ملوك أوروبا بسيادة الدولة العثمانية على أراضي المجر بعد عشرين عامًا من الحروب منذ نجاح العثمانيين من فتح المجر وضمها ضمن أراضي الدولة الإسلامية.

اعتراف ملوك أوروبا بسيادة الدولة العثمانية على أراضي المجر بعد عشرين عامًا من الحروب منذ نجاح العثمانيين من فتح المجر وضمها ضمن أراضي الدولة الإسلامية. 1840 صدور أول طابع بريد في العالم في بريطانيا، يحمل صورة الملكة فيكتوريا، وكان لونه أسود وقيمته بنس واحد، وتولت طباعته "دار بركنز باكون".

صدور أول طابع بريد في العالم في بريطانيا، يحمل صورة الملكة فيكتوريا، وكان لونه أسود وقيمته بنس واحد، وتولت طباعته "دار بركنز باكون". 1886 العمال في مدينة شيكاغو يتحركون مطالبين بتحسين ظروف العمل، وبسبب هذا التحرك اعتبر هذا اليوم يومًا عالميًا للعمال.

العمال في مدينة شيكاغو يتحركون مطالبين بتحسين ظروف العمل، وبسبب هذا التحرك اعتبر هذا اليوم يومًا عالميًا للعمال. 1900 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر أمراً بإنشاء سكة حديد الحجاز لخدمة الحجاج.

السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر أمراً بإنشاء سكة حديد الحجاز لخدمة الحجاج. 1917 وزير الخارجية البريطاني آرثر جميس بلفور يعلن رسمياً تأسيس وطن لليهود على أراضي فلسطين.

وزير الخارجية البريطاني آرثر جميس بلفور يعلن رسمياً تأسيس وطن لليهود على أراضي فلسطين. 1921 انتفاضة يافا التي امتدت إلى المدن والقرى الفلسطينية للمطالبة بوقف الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، قتل فيها 47 صهيونياً واستشهد 157 فلسطينياً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.

انتفاضة يافا التي امتدت إلى المدن والقرى الفلسطينية للمطالبة بوقف الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، قتل فيها 47 صهيونياً واستشهد 157 فلسطينياً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي. 1945 انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر.

انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر. 1948 قوات البلماح تحتل قرية عين الزيتون تمهيدا لاحتلال مدينة صفد، شمال فلسطين، وترتكب مجزرة عين الزيتون.

قوات البلماح تحتل قرية عين الزيتون تمهيدا لاحتلال مدينة صفد، شمال فلسطين، وترتكب مجزرة عين الزيتون. 1950 الأمم المتحدة تنشئ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

الأمم المتحدة تنشئ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. 1981 اغتيال رئيس الجمعية النمساوية الإسرائيلية وعضو مجلس مدينة فيينا هاينتز نيتيل في فيينا، على يد منظمة أبي نضال «حركة فتح - المجلس الثوري». نفذ الهجوم هشام راجح ومروان حسن واتهم بهيج يونس بتدبيرها.

اغتيال رئيس الجمعية النمساوية الإسرائيلية وعضو مجلس مدينة فيينا هاينتز نيتيل في فيينا، على يد منظمة أبي نضال «حركة فتح - المجلس الثوري». نفذ الهجوم هشام راجح ومروان حسن واتهم بهيج يونس بتدبيرها. 1988 كتائب عبد الله عزام خلية لحماس في الضفة تقتحم مغتصبة كفار دورين وتقتل 6 جنود.

كتائب عبد الله عزام خلية لحماس في الضفة تقتحم مغتصبة كفار دورين وتقتل 6 جنود. 2003 قوات الاحتلال تداهم حي الشجاعية في غزة، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطناً بينهم 3 أخوة من عائلة أبو هين.

قوات الاحتلال تداهم حي الشجاعية في غزة، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطناً بينهم 3 أخوة من عائلة أبو هين. 2012 اتساع نطاق الإضراب عن الطعام الذي ينفذه سجناء فلسطينيون احتجاجاً على سياسات سجون الاحتلال ليبلغ عدد المشاركين فيه نحو 1400 أسير.

اتساع نطاق الإضراب عن الطعام الذي ينفذه سجناء فلسطينيون احتجاجاً على سياسات سجون الاحتلال ليبلغ عدد المشاركين فيه نحو 1400 أسير. 2017 حماس أعلنت عن وثيقة المبادئ والسياسات العامة وأكدت أنها ترفض أي بديل عن تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها.

المصدر / فلسطين أون لاين