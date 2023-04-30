اغتيال مسؤول أمني رفيع وإصابة زوجته جنوب شرقي إيران

قُتل مسؤول أمني رفيع في إيران، الأحد، على إثر تعرّضه لعملية اغتيال جنوب شرقي البلاد.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، عن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، دوست علي جليليان قوله إن سيارة قائد شرطة الاستخبارات في مدينة سراوان، العقيد علي رضا شهركي، تعرَّض صباح الأحد، لإطلاق نار نفذه مجهولون.

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وأكد جليليان مقتل شهركي في استهداف سيارته بعد أن كان في طريقه عائدًا من اصطحاب ابنه من المدرسة.

وشدَّد أن زوجة العقيد أصيبت بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى وهي في وضع صحي حرج.

وأضاف أن السلطات أطلقت عملية للقبض على الفاعلين.

المصدر / فلسطين أون لاين