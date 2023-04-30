"الإحصاء" تعلن المدن الفلسطينية الأعلى تصدّرًا في البطالة

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,133 مليون عامل؛ بواقع 655 ألفًا في الضفة الغربية، و285 ألفًا في قطاع غزة، و193 ألف عامل بأراضي الـ1948.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، حول الواقع العمالي في فلسطين لعام 2022، أصدره اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي للعمال (الأول من أيار)، أن عدد العاطلين عن العمل انخفض الى 367 ألفًا عام 2022 مقارنة بـ372 ألفًا في العام 2021، كما انخفض معدَّل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2022 إلى حوالي (24%) مقارنة مع حوالي 26% عام 2021، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته، إذ بلغت حوالي 45% مقارنة بحوالي 43% لعام 2021.

وعلى مستوى المنطقة، انخفض معدَّل البطالة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ حوالي 13% و45% على التوالي مقارنة بحوالي 16% و47% عام 2021.

وأشار الإحصاء إلى أن إجمالي نقص الاستخدام للعمالة انخفض من حوالي 34% عام 2021 إلى حوالي 31% (500 ألف شخص) عام 2022، ويتضمن هذا العدد حوالي 56 ألفًا من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 22 ألفًا من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

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ووفق جهاز الإحصاء المركزي، فقد سجَّلت محافظتا الخليل وجنين في الضفة أعلى معدَّل للبطالة لعام 2022 إذ بلغ حوالي 17%، تلتهما محافظة بيت لحم بحوالي 15%، بينما كان أدنى معدّل للبطالة في الضفة في محافظة القدس فبلغ حوالي 3%، أما في قطاع غزة، فقد سجَّلت محافظة دير البلح المعدَّل الأعلى للبطالة بحوالي 55%، تلتها محافظة خان يونس بحوالي 49%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي 38%.

وبلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 1,133 مليون عامل؛ بواقع 655 ألفًا في الضفة الغربية و285 ألفًا في قطاع غزة و193 ألف عامل في دولة الاحتلال والمستعمرات، منهم حوالي 862 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (449 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و228 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و156 ألف مستخدم يعمل في (إسرائيل) و29 ألفًا يعملون في المستعمرات الاسرائيلية).

وأوضح الإحصاء أن حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص؛ بواقع 327 ألف مستخدم بأجر من الضفة و140 ألف مستخدم بأجر من قطاع غزة مقابل حوالي 24% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 22% يعملون في دولة الاحتلال والمستعمرات.

وقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر من الضفة الغربية ويعملون في (إسرائيل) والمستعمرات حوالي 29% من إجمالي المستخدمين بأجر.

وذكر أن عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلًا) حوالي 172 ألف مستخدم بأجر منهم 56 ألفاً في الضفة الغربية، (يمثّلون حوالي 19% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدَّل أجر شهري 1,421 شيقلًا، مقابل 116 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثّلون حوالي 89% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدَّل أجر شهري لا يتجاوز 697 شيقلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين