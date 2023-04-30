الاحتلال يواصل حصار أريحا وخنق الأغوار الشمالية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار مدينة أريحا بالضفة الغربية، وتشديد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

وتغلق قوات الاحتلال جميع مداخل ومخارج مدينة أريحا ومخيمها الرئيسية والفرعية، بحواجزها العسكرية، لليوم التاسع على التوالي، مع تنفيذها لعمليات تفتيش دقيقة ومستفزة تجاه مركبات المواطنين وتدقق في بطاقاتهم الشخصية، وتعيق حركتهم.

وتنصب قوات الاحتلال حواجز عسكرية على المدخلين الشماليين لأريحا، والمدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، والمدخل الشرقي "البوابة الصفراء".

كما تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية لليوم الــ23 على التوالي.

ويوقف جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز مركبات المواطنين ويفتشونها بشكل دقيق، ويدققوا مركباتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

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وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

كما تفرض سلطات الاحتلال، منذ 23 يوما، حصارا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.

وتنتهج قوات الاحتلال سياسة الحصار والتشديد وإغلاق المدن والبلدات الفلسطينية ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين