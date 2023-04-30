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مطلوب موظف تحصيل ديون عبر الهاتف للعمل في شركة مرسال

30 ابريل 2023 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن  الشركة العالمية للخدمات اللوجستية- مرسال تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة محصل/ة ديون عبر الهاتف وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: محصل/ة ديون عبر الهاتف.

- المكان: محافظة غزة.

المؤهلات الوظيفية:

1. درجة علمية لا تقل عن دبلوم .

2. أن يكون المتقدم/ة من سكان مدينة غزة .

3. أن يكون عمر المتقدم/ة من 23 سنة الى 32 سنة .

4. خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

5. تحمل ضغط العمل .

6. القدرة على استخدام برامج الحاسوب

7. أن يمتلك المتقدم/ة مهارات التواصل الفعال.

8. العمل بروح الفريق .

آلية التقدم للوظيفة:

- إستقبال الطلبات من خلال تقديم طلب على الرابط التالي:

  https://forms.gle/R2heuW7nyifKt8tMA

- يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27/4/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 1/5/2023

- العنوان: مدينة غزة - الرمال - شارع الوحدة - عمارة نابلس .

- للاستفسار جوال / 0593166661

- هاتف رقم / 2849901  (08)

 

 
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