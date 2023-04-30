مطلوب موظف تحصيل ديون عبر الهاتف للعمل في شركة مرسال

إعلان توظيف صادر عن الشركة العالمية للخدمات اللوجستية- مرسال تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة محصل/ة ديون عبر الهاتف وفقاً لما يلي:
- المسمى الوظيفي: محصل/ة ديون عبر الهاتف.
- المكان: محافظة غزة.
المؤهلات الوظيفية:
1. درجة علمية لا تقل عن دبلوم .
2. أن يكون المتقدم/ة من سكان مدينة غزة .
3. أن يكون عمر المتقدم/ة من 23 سنة الى 32 سنة .
4. خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
5. تحمل ضغط العمل .
6. القدرة على استخدام برامج الحاسوب
7. أن يمتلك المتقدم/ة مهارات التواصل الفعال.
8. العمل بروح الفريق .
آلية التقدم للوظيفة:
- إستقبال الطلبات من خلال تقديم طلب على الرابط التالي:
https://forms.gle/R2heuW7nyifKt8tMA
- يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27/4/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 1/5/2023
- العنوان: مدينة غزة - الرمال - شارع الوحدة - عمارة نابلس .
- للاستفسار جوال / 0593166661
- هاتف رقم / 2849901 (08)