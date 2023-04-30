30 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 30 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1789 جورج واشنطن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول رئيس لها.

جورج واشنطن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول رئيس لها. 1854 إنشاء أول خط سكة حديد في البرازيل.

إنشاء أول خط سكة حديد في البرازيل. 1945 الزعيم النازي أدولف هتلر وزوجته إيفا بروان ينتحران بعد يوم واحد من زواجهما.

الزعيم النازي أدولف هتلر وزوجته إيفا بروان ينتحران بعد يوم واحد من زواجهما. 1948 منظمة هاجانا الصهيونية تحتل الأحياء الغربية من مدينة القدس.

منظمة هاجانا الصهيونية تحتل الأحياء الغربية من مدينة القدس. 1960 البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور في العالم من إنتاج شركة سوني.

البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور في العالم من إنتاج شركة سوني. 1978 الرحالة الياباني أويمورا ناؤمي يصل إلى نقطة القطب الشمالي لأول مرة في التاريخ وذلك على عربات تجرها الكلاب.

الرحالة الياباني أويمورا ناؤمي يصل إلى نقطة القطب الشمالي لأول مرة في التاريخ وذلك على عربات تجرها الكلاب. 1984 توقيع أول اتفاق للتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

توقيع أول اتفاق للتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. 2003 عملية استشهادية نفذها مسلمان بريطانيان من أصل باكستاني (عمر شريف خان وعاصف محمد حنيف في مقهى مايكس بلاس بمدينة تل الربيع المحتلة، رداً على اغتيال القائد المفكر الإسلامي البارز د. إبراهيم المقادمة، أدت إلى سقوط 58 إسرائيلياً بين قتيل وجريح.

عملية استشهادية نفذها مسلمان بريطانيان من أصل باكستاني (عمر شريف خان وعاصف محمد حنيف في مقهى مايكس بلاس بمدينة تل الربيع المحتلة، رداً على اغتيال القائد المفكر الإسلامي البارز د. إبراهيم المقادمة، أدت إلى سقوط 58 إسرائيلياً بين قتيل وجريح. 2006 الأسيرة سمر صبيح تضع مولودها البكر وهي مقيدة بالأصفاد في سجون الاحتلال.

الأسيرة سمر صبيح تضع مولودها البكر وهي مقيدة بالأصفاد في سجون الاحتلال. 2008 انتخاب همام سعيد كمراقب عام الإخوان المسلمون في الأردن خلفًا لسالم الفلاحات.

انتخاب همام سعيد كمراقب عام الإخوان المسلمون في الأردن خلفًا لسالم الفلاحات. 2015 المسبار مسنجر الفضائي التابع لناسا يُنهي رحلته التي استمرت 11 عامًا في بث صورٍ لكوكب عطارد وتحطَّم فوق سطح الكوكب.

المسبار مسنجر الفضائي التابع لناسا يُنهي رحلته التي استمرت 11 عامًا في بث صورٍ لكوكب عطارد وتحطَّم فوق سطح الكوكب. 2018 تعيين ساجد جاويد (باكستاني الأصل) في منصب وزير الداخلية البريطاني عقب استقالة آمبر رود بسبب فضيحة ويندروش.

تعيين ساجد جاويد (باكستاني الأصل) في منصب وزير الداخلية البريطاني عقب استقالة آمبر رود بسبب فضيحة ويندروش. 2019 تنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو عن سدة العرش الإمبراطوري، ليكون أول إمبراطور ياباني يقوم بذلك منذ حوالي قرنين، على أن يخلفه ولي عهده الأمير ناروهيتو مبتدئًا فترة رييوا من التاريخ الياباني.

المصدر / فلسطين أون لاين