تقلُّبات كبيرة على حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

نشر الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، اليوم السبت 29 أبريل 2023، توقعاته لأحوال طقس فلسطين بدءًا من يوم غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وأكد العلامي في منشور عبر حسابه على "فيس بوك"، استمرار بقايا الكتلة الباردة غدًا الأحد، وطقس ربيعي لطيف نهارًا لأيام الإثنين والثلاثاء.

وأضاف العلامي، أنّ طقس فلسطين سيكون صيفيًّا حتى نهاية الأسبوع.

وقال العلامي في منشور له عبر فيس بوك: "بعد الارتفاع الملموس على الحرارة نهاية الأسبوع، هناك مؤشرات لانخفاض كبير مع بداية الأسبوع المقبل."

بدوره أوضح الراصد الجوي قصي الحلايقة عبر فيديو نشره على حسابه على تيك توك تقلبات الحالة الجوية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم.

وقال الحلايقة أنّ نهاية الأسبوع الحالي ستشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة تصل الى 33 في بعض المناطق.

وأضاف أنّ الكتلة الهوائية الحارة ستتجه باتجاه البحر مع مساء يوم الجمعة ستعقبها كتلة هوائية باردة قادمة من تركيا واليونان تنخفض على إثرها الحرارة بشكل ملموس.