عرض سعودي مفاجئ لنجم برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم السبت أن سيرخيو بوسكيتس اقترب كثيرًا من تجديد عقده مع نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم جديد؛ لكن عرضًا سعوديًا قد ينسف كافة الاتفاقيات.



ويمتلك متوسط الميدان الإسباني البالغ من العمر 34 عامًا، عقدًا مع النادي الكتالوني، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا في 30 يونيو/ حزيران المُقبل، وفي حال تم التجديد؛ سيستمر مع برشلونة موسمًا آخر، وتحديدًا حتى 30 يونيو 2024.



وقالت الصحيفة إن برشلونة قدّم إلى بوسكيتس عرضًا رسميًّا بشأن التجديد منذ أسابيع وطلب الرد، مؤكدةً أن اللاعب طلب مهلة للتفكير، وحان الوقت لإبلاغ إدارة النادي بقراره النهائي.



وبينت الصحيفة أن عرض برشلونة الحالي يتضمن خفضًا كبيرًا في راتب بوسكيتس، لكنه قريب جدًا من العرض الذي حصل عليه لاعب الوسط المُخضرم من الدوري الأمريكي، والمؤشرات تؤكد أن بوسكيتس يقترب من إعلان تجديد عقده في حالم لم تحدث مفاجآت خلال الأيام المقبلة.



واستطردت الصحيفة المقربة من برشلونة أن إدارة النادي متفائلة بموافقة بوسكيتس الذي أبلغ زملاءه بالفريق نيته الموافقة على العقد الجديد، لكنها تخشى من عرض سعودي محتمل في اللحظات الأخيرة يمكن أن يغير كل شيء.



وواصلت "سبورت" أن أحد الأندية المنافسة في الدوري السعودي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع بوسكيتس، لكنهم لم يقدموا عرضًا رسميًّا إلى ممثلي اللاعب وقد يصل العرض في الأيام المقبلة، وفي حال كان مرضيًا من الناحية المالية؛ فلن يتردد بوسكيتس بالموافقة عليه.



وختمت الصحيفة أن برشلونة واضح مع بوسكيتس، حيث سيكون للاعب دور مختلف الموسم المقبل عن الموسم الحالي، ولن يلعب مباريات كثيرة على عكس الموسم الجاري، وذلك بسبب التوقيع المحتمل مع الألماني إيلكاي غوندوغان وتألق الهولندي فرينكي دي يونغ في مركزه.



يُذكر أن سيرخيو بوسكيتس، الذي يُعَدّ من الأصدقاء المقربين لمدرب برشلونة تشافي، شارك هذا الموسم مع برشلونة في 37 مباراة في جميع المسابقات، وتمكن من صناعة 3 أهداف.

المصدر / فلسطين اونلاين