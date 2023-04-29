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وزير الخارجية الإيراني يهاتف رئیس المکتب السیاسي لحرکة حماس بغزة

29 ابريل 2023 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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السنوار وعبد اللهيان

تلقى رئیس المکتب السیاسي لحرکة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، یحیى السنوار، اتصالاً هاتفيّاً من وزیر الخارجیة الإيرانية حسین أمیر عبد اللهیان، يهنّئه والمقاومة والشعب الفلسطینی بعید الفطر المبارک.

ونقل السنوار خلال المكالمة، تهانيه لقیادة وحکومة وشعب إیران بهذا العید، معرباً عن تقدیره وشکره لشعب وحکومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدعم السياسي للشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة "حماس" يوم أمس الجمعة، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية قبل دعوة من وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان لزيارة طهران.

وقالت "حماس" في بيان صحفي: إن هنّية تلقى "اتصالًا هاتفياً من معالي وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، وبحثا خلال الاتصال التطورات السياسية والميدانية".

وعبَّر الوزير الإيراني خلال الاتصال "عن إشادته بصمود الشعب الفلسطيني واعتزازه بالمقاومة الفلسطينية التي تؤلم الاحتلال"، مشيراً إلى أن إيران "تتابع ما يجري من اعتداءات وممارسات صهيونية بمدينة القدس".

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وأوضح أن عبد اللهيان وجّه "دعوة لرئيس الحركة (هنية) لزيارة طهران والالتقاء بالقيادة الإيرانية لبحث المزيد من التفاصيل والتطورات الجارية (دون ذكر تفاصيل)".

من جانبه، قبل هنية "الدعوة والتوجّه إلى طهران قريبًا (دون تحديد تاريخ)"

ووفق البيان، بحث الجانبان "جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه مدينة القدس والضفة الغربية واستمرار حصار قطاع غزة منذ عام 2006"، متفقين أن "القدس تشكّل عنصر إجماع للأمَّة وبوصلة الأحرار في العالم".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إسماعيل هنية #يحيى السنوار # وزير الخارجية الإيراني #رئیس المکتب السیاسي لحرکة حماس

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