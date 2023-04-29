بكيرات: الاحتلال يسعى لعزل "الأقصى" ومصلى "باب الرحمة"

قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، ناجح بكيرات: إن "الاحتلال يسعى لتغيير الواقع من خلال عزل المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لصالح المستوطنين المتطرفين".

وأضاف في تصريح صحفي: إن "الاحتلال يستهدف باب الرحمة لاستكمال حصار المسجد الأقصى بعد السيطرة على باب المغاربة".

وتابع: "المقدسيون لا يعترفون بقرارات محاكم الاحتلال وإجراءات قواته ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى".

وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

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وقالت مصادر مقدسية: إن "نحو 50 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل، ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة".

وسيَّر أهالي الداخل المحتل حافلات من طمرة، وبئر المكسور لأداء صلاة الجمعة، في وقت أدى المصلون صلاة الغائب، على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين