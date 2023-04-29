بيت لحم.. إضراب شامل حداداً على روح الشهيد "صباح"

شهدت محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، اليوم السبت، إضراباً شاملاً حداداً على روح الشهيد مصطفى عامر صباح من بلدة تقوع الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالأمس.

واستشهد الطفل صباح (16 عاما)، أمس الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشهيد حيث سينطلق الموكب عند الساعة العاشرة صباحا من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ثم الصلاة عليه ومواراته الثرى.

بدورها، نعت حركة حماس الشهيد صباح، وقالت: “نعزي ذوي الشهيد ومحبيه، ونؤكد أن جرائم الاحتلال واستهدافه أبناء شعبنا وأطفالنا سيكون وبالاً وناراً تحرق جيشه ومستوطنيه”.

وأضافت: “كما نشد على أيدي أبطال القدس والضفة الثائرين في جمعة باب الرحمة، والذين أشعلوا عشرات نقاط المواجهة غضباً في وجه الاحتلال، ورفضاً لمحاولاته فرض سياساته التهويدية والاستيطانية”.

















المصدر / فلسطين أون لاين