29 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 29 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1827 وقوع حادثة قصر القصبة في الجزائر حين لطم حاكم الجزائر الدادي حسين قنصل فرنسا بالمروحة واستغلتها فرنسا لاحتلال الجزائر.

وقوع حادثة قصر القصبة في الجزائر حين لطم حاكم الجزائر الدادي حسين قنصل فرنسا بالمروحة واستغلتها فرنسا لاحتلال الجزائر. 1885 جامعة أوكسفورد تفتح أبوابها للفتيات للمرة الأولى.

جامعة أوكسفورد تفتح أبوابها للفتيات للمرة الأولى. 1915 هزيمة الإيطاليين في معركة القرضابية في ليبيا، وهي أكبر هزيمة تعرضوا لها منذ غزوهم لليبيا في أكتوبر 1911.

هزيمة الإيطاليين في معركة القرضابية في ليبيا، وهي أكبر هزيمة تعرضوا لها منذ غزوهم لليبيا في أكتوبر 1911. 1945 أدولف هتلر وإيفا براون يتزوجان، ثم يقدمان على الانتحار في اليوم الذي يليه.

أدولف هتلر وإيفا براون يتزوجان، ثم يقدمان على الانتحار في اليوم الذي يليه. 1988 معمر القذافي يقود جرافة بنفسه ويهدم نقطة الحدود بين ليبيا وتونس.

معمر القذافي يقود جرافة بنفسه ويهدم نقطة الحدود بين ليبيا وتونس. 1991 إعصار مجاري قوي يضرب بنغلاديش ويؤدي إلى مصرع نحو 138 ألف شخص.

إعصار مجاري قوي يضرب بنغلاديش ويؤدي إلى مصرع نحو 138 ألف شخص. 1999 المجلس المركزي الفلسطيني يقرر إرجاء إعلان الدولة الذي كان يفترض في الرابع من أيار/ مايو 1999 مع انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو.

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر إرجاء إعلان الدولة الذي كان يفترض في الرابع من أيار/ مايو 1999 مع انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو. 2004 بداية انسحاب مشاة البحرية الأمريكية من مدينة الفالوجة العراقية بعد معارك ضاربة.

بداية انسحاب مشاة البحرية الأمريكية من مدينة الفالوجة العراقية بعد معارك ضاربة. 2004 شركة جوجل صاحبة أشهر محرك بحثي في العالم تطرح أسهمًا بقيمة 2.7 مليار دولار.

شركة جوجل صاحبة أشهر محرك بحثي في العالم تطرح أسهمًا بقيمة 2.7 مليار دولار. 2009 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقرر إطلاق سراح الضباط الأربعة المحتجزين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقرر إطلاق سراح الضباط الأربعة المحتجزين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. 2011 زفاف الأمير ويليام النجل الأكبر لتشارلز أمير ويلز من كيت ميدلتون، والملكة إليزابيث الثانية تمنحهما لقب دوق ودوقة كامبريدج.

زفاف الأمير ويليام النجل الأكبر لتشارلز أمير ويلز من كيت ميدلتون، والملكة إليزابيث الثانية تمنحهما لقب دوق ودوقة كامبريدج. 2017 السلطات التركية تحجب ويكيبيديا عن البلاد على خلفية إدراج معلومات تنص على اعتبار تركيا داعمة لجهات إرهابية.

السلطات التركية تحجب ويكيبيديا عن البلاد على خلفية إدراج معلومات تنص على اعتبار تركيا داعمة لجهات إرهابية. 2018 نادي برشلونة يُتوَّجُ رسميّا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم لِسنة 2017–18، ليكون هذا لقب النادي الخامس والعشرين في الدوري المذكور.

نادي برشلونة يُتوَّجُ رسميّا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم لِسنة 2017–18، ليكون هذا لقب النادي الخامس والعشرين في الدوري المذكور. 2021 مصرع 45 شخصًا في تدافع أثناء مهرجان ديني على جبل الجرمق في إسرائيل.

المصدر / فلسطين أون لاين