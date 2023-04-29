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29 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

29 ابريل 2023 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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29 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 29 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1827 وقوع حادثة قصر القصبة في الجزائر حين لطم حاكم الجزائر الدادي حسين قنصل فرنسا بالمروحة واستغلتها فرنسا لاحتلال الجزائر.
  • 1885 جامعة أوكسفورد تفتح أبوابها للفتيات للمرة الأولى.
  • 1915 هزيمة الإيطاليين في معركة القرضابية في ليبيا، وهي أكبر هزيمة تعرضوا لها منذ غزوهم لليبيا في أكتوبر 1911.
  • 1945 أدولف هتلر وإيفا براون يتزوجان، ثم يقدمان على الانتحار في اليوم الذي يليه.
  • 1988 معمر القذافي يقود جرافة بنفسه ويهدم نقطة الحدود بين ليبيا وتونس.
  • 1991 إعصار مجاري قوي يضرب بنغلاديش ويؤدي إلى مصرع نحو 138 ألف شخص.
  • 1999 المجلس المركزي الفلسطيني يقرر إرجاء إعلان الدولة الذي كان يفترض في الرابع من أيار/ مايو 1999 مع انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو.
  • 2004 بداية انسحاب مشاة البحرية الأمريكية من مدينة الفالوجة العراقية بعد معارك ضاربة.
  • 2004 شركة جوجل صاحبة أشهر محرك بحثي في العالم تطرح أسهمًا بقيمة 2.7 مليار دولار.
  • 2009 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقرر إطلاق سراح الضباط الأربعة المحتجزين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
  • 2011 زفاف الأمير ويليام النجل الأكبر لتشارلز أمير ويلز من كيت ميدلتون، والملكة إليزابيث الثانية تمنحهما لقب دوق ودوقة كامبريدج.
  • 2017 السلطات التركية تحجب ويكيبيديا عن البلاد على خلفية إدراج معلومات تنص على اعتبار تركيا داعمة لجهات إرهابية.
  • 2018 نادي برشلونة يُتوَّجُ رسميّا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم لِسنة 2017–18، ليكون هذا لقب النادي الخامس والعشرين في الدوري المذكور.
  • 2021 مصرع 45 شخصًا في تدافع أثناء مهرجان ديني على جبل الجرمق في إسرائيل.
المصدر / فلسطين أون لاين
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