حمادة: الفلسطينيون لن يتركوا المسجد الأقصى وحيدا

قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، إن الفلسطيني أخذ على نفسه ألا يترك المسجد الأقصى وحيدا والمرابطون لن يترددوا في الدفاع والحفاظ عليه.

وأكد حمادة أن اقتحام مصلى باب الرحمة هو اقتحام للمسجد الأقصى والعدوان عليه هو عدوان على الأقصى بشكل متعمد ومباشر.

وحمل الاحتلال مسؤولية استمرار عدوانه على مصلى باب الرحمة، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني لن يسلم الأقصى للعدو الصهيوني ولم يسمح له بالاستمرار في التغول، وسيواصل دفع الأثمان جراء هذا العدوان.

وأضاف: "نجدد الدعوة لأهلنا في القدس والداخل المحتل بأن يحافظوا على احتشادهم ورباطهم وتواجدهم في ساحات الأقصى لأن ذلك سيحبط ما ينوي الاحتلال القيام به".

وأدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى اليوم الجمعة، في وقت أعاقت فيه قوات الاحتلال دخول المواطنين إلى المسجد المبارك.

وشارك في صلاة الفجر خلف الشيخ يوسف أبو سنينة، أعداد غفيرة من الرجال والنساء، ملأوا المصلى القبلي وسط أجواء روحانية تخللها الدعاء وقراءة القرآن.

وجاءت صلاة الفجر في الأقصى اليوم تحت عنوان “فجر باب الرحمة”، للتأكيد على إسلامية المكان ورفض محاولات الاحتلال سلب مصلى باب الرحمة وتحويله لكنيس يهودي.

المصدر / حرية نيوز