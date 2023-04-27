الصداقة يتعاقد مع مدرب جديد ولاعبين

غزة/ وائل الحلبي:

توصل الصداقة لاتفاق مع مدرب جديد للانضمام للجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن محمود عواد، فيما واصل تعزيز صفوفه بالتعاقد مع اثنين من اللاعبين تحضيرا لمنافسات موسم 2023/2024 الذي من المقرر أن ينطلق في شهر يوليو القادم.

واتفق الصداقة مع الكابتن محمود المشهراوي للعمل في الجهاز الفني، حيث سيتولى مهمة الاعداد البدني الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الفريق، خاصة وأن الأندية الغزية لا تعطي الاهتمام الكافي لاختصاص المعد البدني والذي يشرف على تأهيل اللاعبين بدنيا إلى جانب مشاركته في مساعدة اللاعبين المصابين للتعافي من آثار الإصابة وتفادي تكرارها.

وفي إطار متصل اتفق الصداقة على ضم الظهير الأيسر وليد أبو موسى قادما من شباب خانيونس، والذي جاء بناء على رغبة محمود عواد المدير الفني للفريق خاصة وأن أبو موسى يجيد اللعب بالقدمين اليمنى واليسرى مما يساعده على اللعب في مركزي الظهير الأيسر والأيمن وقلب الدفاع.

وعزز الصداقة صفوف الفريق بالتعاقد مع اللاعب متوسط ميدان المجمع الإسلامي واتحاد بيت حانون السابق، ويأمل النادي أن يكون السماعنة إضافة قوية للفريق خاصة وأنه خاض العديد من التجارب المميزة خاصة في الدرجة الأولى بعدما ساهم في صعود اتحاد بيت حانون للدرجة الممتازة قبل خمسة مواسم، ولعب بعدها مع الزيتون ومن ثم المجمع الاسلامي.