أسير من مخيم جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

دخل الأسير إياد نظير عرسان عمر (40 عاماً) من مخيم جنين بالضفة المحتلة، اليوم الخميس، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، أن الأسير عمر معتقل منذ عام 2002، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن لمدة (24 عاما)، وتوفي والداه وهو في الأسر وحرم من وداعهما.

اقرأ أيضاً: 236 شهيدًا ارتقوا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967

وأشار إلى أن الأسير عمر من الحالات المرضية داخل سجون الاحتلال حيث أصيب بورم "حميد" على الدماغ، جرى استئصاله في شهر آب/ أغسطس 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين