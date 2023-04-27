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حمدان: الاحتلال قلق من وحدة ساحات المقاومة.. وخياراته محدودة

27 ابريل 2023 . الساعة 00:36 بتوقيت القدس
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حمدان: الاحتلال قلق من وحدة ساحات المقاومة.. وخياراته محدودة

أكّد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أنّه سيكون هناك رد على أي عمل أمني "إسرائيلي" أو اغتيال في أي منطقة جغرافية، مشيراً إلى أنّ  تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشأن الرد على أي استهداف أمني لأي شخصية في لبنان، شكّلت ردعاً للاحتلال.

وأضاف حمدان في حديث لقناة الميادين أنّ سياسة الاغتيالات الاسرائيلية لم تتوقف، والاحتلال مستمر بها ضد فصائل المقاومة.

كما لفت حمدان إلى أنّ الاغتيالات "سياسة راسخة عند كيان الاحتلال"، لكن هناك عجز عند الاحتلال بشأن التعامل مع تنامي واقع المقاومة، موضحاً أنّ الاحتلال "يركز على الشيخ صالح العاروري بصفته نائب لرئيس حركة حماس ولدوره في الضفة الغربية".

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وشدّد حمدان على أنّ الردع الاسرائيلي "تآكل فعلاً، وخيارات تل أبيب أصبحت محدودة"، مشيراً إلى أنّ هناك عجز عند الاحتلال مرده إلى قوة المقاومة وقدرتها على التعامل مع أي اعتداء.

وتابع حمدان قائلاً إنّ هناك غرفة عمليات مشتركة للمقاومة وهي معنية بالرد على الجرائم الاسرائيلية وعلى استهداف أي قيادي في المقاومة.

وفي سياق حديثه، شدّد حمدان على أنّ "إسرائيل" قلقة من وحدة الساحات، لأنها قامت على "قاعدة تفتيت الأمة وإحداث الفتن المذهبية والعرقية بين الدول".

وأضاف حمدان "لا يمكن لإسرائيل الانتصار في معركة إذا خاضت الأمة المواجهة وهي موحدة في الساحات"، مضيفاً أن محور المقاومة في لحظة تاريخية لتحقيق الانجاز، لأن "إسرائيل" في مرحلة انحدار والمقاومة في مرحلة تصاعد.

وبين حمدان أن "تشبيه الاحتلال للعاروري بالشهيد قاسم سليماني يكشف خوفها من وجود الشخصيات الملهمة في الأمة".

وختم حمدان قائلاً إنّ بوصلة دمشق لا تزال نحو فلسطين، وهذا ما سمعناه من الرئيس السوري بشار الأسد.

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#حماس #لبنان #الاحتلال الاسرائيلي #صالح العاروري #وحدة الساحات

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