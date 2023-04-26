بميزاته الجديدة: "شات جي بي تي" يعطي المزيد من الحماية لبيانات المستخدمين

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي" أنّه أصبح بإمكان مستخدمي روبوت الدردشة "شات جي بي تي" إيقاف تشغيل سجلّات الدردشة الخاصة بهم، ممّا يمنع استخدام دردشاتهم في بيانات التدريب، وفق ما أورد موقع "إن غادجت".

ويمكن إيقاف السجلّات ضمن إعدادات مستخدم "شات جي بي تي" ضمن قسم جديد يُسمّى "Data Controls".

وبعد إيقاف تشغيل "سجل الدردشة والتدريب" (Chat History and Training)، لن تظهر الدردشات السابقة في الشريط الجانبي.

بالرغم من ذلك، تقول "أوبن إي آي" إنّها ستستمرّ في تخزين المحادثات لمدّة 30 يوماً حتى مع إيقاف تشغيل السجل والتدريب، وذلك لمنع إساءة الاستخدام، إذ إنّها ستراجع المحادثات فقط إذا احتاجت إلى مراقبتها، قبل حذفها نهائياً بعد شهر.

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وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة أيضاً عن اشتراك جديد سمّته "شات جي بي تي" للأعمال (ChatGPT Business)، بعد أن أطلقت سابقاً خطة "شات جي بي تي بلاس" التي تكلّف 20 دولاراً شهرياً.

يستهدف اشتراك الأعمال "المهنيين الذين يحتاجون إلى مزيد من التحكم ببياناتهم والمؤسسات التي تسعى إلى إدارة مستخدميها". وستتبع نفس سياسات استخدام البيانات، ممّا يعني أنها لن تستخدم بيانات المشتركين للتدريب.

أخيراً، أعلنت الشركة الناشئة عن خيار يُتيح للمستخدمين إرسال نسخة من البيانات إلى بريدهم الإلكتروني الخاص، وقالت إن هذا سيسمح بنقل البيانات إلى مكان آخر بسهولة ويساعد المستخدمين على فهم المعلومات التي يحتفظون بها.