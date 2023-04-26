المتطرف "بن غفير" يؤدي رقصات تلمودية داخل الإبراهيمي.. والبكري يستنكر

أدى الوزير المتطرف بحكومة المستوطنين إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء، رقصات تلمودية داخل باحات المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وظهر "بن غفير" في مقطع فيديو، برفقة عدد من المستوطنين أثناء تأديتهم رقصات تلمودية وطقوس يهودية داخل المسجد الإبراهيمي.

ويواصل المستوطنون تدنيسهم للمسجد الإبراهيمي، إلى جانب رفع الأعلام الإسرائيلية فوق سطحه وجدرانه، في ذكرى ما يسمونه "عيد الاستقلال".

وأقام المستوطنون احتفالاتهم داخل المسجد، ضمن اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأطلق المستوطنون المفرقعات النارية وواصلوا تدنيسهم المسجد، في استفزاز صريح لمشاعر الفلسطينيين في الخليل.

البكري يستنكر

بدوره استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اقتحام بن غفير، المسجد الابراهيمي.

وأوضح البكري، أن اقتحام بن غفير يأتي ضمن سلسلة اقتحامات متواصلة للإبراهيمي من قبل الاحتلال ومستوطنيه منذ أمس الثلاثاء، حيث نفذ المستوطنون رقصات تلمودية داخله احتفالاً بما يسمى عيد "الاستقلال"، معتبراً هذا التعدي انتهاكاً فاضحاً للأماكن المقدسة ودور العبادة.

وقال البكري، إن قوات الاحتلال من خلال تبادل الأدوار مع المستوطنين، سمحت لهم برفع العلم الإسرائيلي والشمعدان واطلاق مفرقعات وألعاب نارية على سطح الحرم وفي ساحاته الخارجية، وهذا يندرج في إطار فرض هيمنتهم الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومحيطه بهدف تحويله لكنيس يهودي.

وأضاف بأن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك فاضح لقدسية الحرم الإبراهيمي ولملكية وقفية خاصة للمسلمين لا يحق لغيرهم ممارسة العبادة فيها، وهذا أمر يقتضي العمل وبشكل جاد لإيقافه والحد منه بشكل كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين