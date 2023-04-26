الخطيب يدعو للحشد في الأقصى ومواجهة اعتداءات الاحتلال

دعا نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، إلى مواصلة الرباط والتواجد في المسجد الأقصى المباركة، ضمن معركة التصدي لانتهاكات المستوطنين وعدوان الاحتلال المتكرر ضد المقدسات الإسلامية.

وقال الخطيب في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن "التواجد في الأقصى شرف كبير وفضل عظيم من الله، ونسأل الله أن يتمم للمسلمين جميعاً الصلاة في المسجد، وقد غاب عنه الاحتلال للأبد".

وشدد على أن شعبنا في ذكرى النكبة بتقويم الاحتلال، يعيش ذروة الأمل والتفاؤل واليقين، بأن العودة قريبة والفرج والنصر أقرب من أي وقتٍ مضى.

وأشاد بصمود المرابطين والمرابطات في القدس المحتلة، وتصديهم لاعتداءات الاحتلال ومحاولات تهويد الأقصى ومصلياته، وبينها مصلى باب الرحمة.

ودعت جهات فلسطينية ومقدسية، الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، للمشاركة الفاعلة في أداء صلاة الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد للمشاركة في جمعة 28 نيسان/ أبريل، "فجر باب الرحمة"، للتصدي لاقتحامات المستوطنين واعتداءات الاحتلال على مصلى باب الرحمة والمسجد الإبراهيمي.

المصدر / فلسطين أون لاين