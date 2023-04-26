موعد شهر رمضان القادم 2024م/1445هـ وإمساكيته وأدعيته

محمد زقوت

يترقب المسلمون في أرجاء العالم موعد شهر رمضان القادم 2024م/1445هـ، لعظم فضائل وخصائص هذا الشهر الكريم والذي يميزه عن غيره من الشهور الإسلامية الهجرية.

ويعد صيام شهر رمضان من أركان الإسلام الخمسة الواجب العمل بها، فلا يصحُّ إسلام الفرد بدون هذا الركن (الصيام)، ويتوجب على المسلمين صيام شهر رمضان كاملًا، وذلك بالامتناع عن الأكل والشراب وغيرها من المحظورات التي قد تفسد هذا الركن العظيم.

فموعد شهر رمضان المبارك يأتي ترتيبه في التقويم الهجري بالمرتبة التاسعة ضمن السنة الهجرية، ولا يتوافق موعده مع ترتيب شهور السنة الميلادية، لأنّ السنة الهجرية عدد أيامها 354 تقل عن عدد أيام السنة الميلادية 365 أو 366 يومًا، بحوالي 11 -12 يومًا في كلّ عام هجري، لاختلاف أطوال الأعوام الهجرية والميلادية.

اقرأ المزيد: فتاوى رمضانية

اقرأ المزيد: ​المسجد العمري.. أقصى الغزيين ووجهة المصلين في رمضان

متى يبدأ شهر رمضان المبارك 2024م/1445هـ؟

صادف بداية موعد شهر رمضان لعام 2023، مع أغلب الدول العربية والإسلامية يوم الخميس الموافق 23/3/2024.

ويوافق 1 رمضان 1445هـ فلكياً، أول أيامه بالتقويم الميلادي لعام 2024، يوم الخميس الموافق 11/3/2024، ووفقًا لاختلاف عدد أيام السنة الهجري والتي تتراجع أيضًا 11-12 يوم.

متى ينتهي شهر رمضان المبارك 2024م/1445هـ؟

فلكياً، من المتوقع أن تكون آخر أيام شهر رمضان لعام 2024م/1445ه، يوم الثلاثاء الموافق 9/4/2024م، في حال صادف عدد أيامه 30 يوماً.

كم باقي على موعد شهر رمضان القادم 2024م/1445هـ؟

باقي على موعد شهر رمضان القادم لعام 2024م/1445هـ، 10 أشهر و13 يوم من تاريخ نشر هذ المقال، وتتراوح عدد أيام شهر رمضان 29 أو 30 يومًا، حسب رؤية هلال شهر رمضان ورؤية هلا شهر شوال.

اقرأ المزيد: ​ما بعد رمضان المثابرة على الطاعات أمر مهم

اقرأ المزيد: زكاة الفطر واجبة على المسلم لا الجنين

عدد أيام شهر رمضان 2024م/1445هـ

يُتوقع فلكياً أن يكون عدد أيام شهر رمضان لعام 2024م/1445هـ، 30 يوماً، إذ يبدأ أول أيامه يوم السبت 11 مارس/آذار المقبل، وينتهي آخر أيامه يوم الثلاثاء الموافق 4/9/2024.

متوسط عدد ساعات الصيام المتوقعة في شهر رمضان 2024م/1445هـ

يتراوح متوسط عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك لعام 2024 حوالي 14 ساعة، في غالبية الدول العربية والإسلامية، وتزيد دقائق الصيام في بعضها و ينقص عند آخرين، حسب مكان كل دولة من خط الاستواء من جهة خطوط الطول والعرض كذلك.

إمساكية شهر رمضان القادم 2024م/1445هـ

يهتم بعض الصائمين بإمساكية شهر رمضان 2024م/1445هـ في كل عام، والتي تضمن بداية أول أيام شهر رمضان ونهاية الشهر بالتقويم الميلادي والتقويم الهجري وكذلك مواعيد السحور والإمساك والإفطار، بالإضافة إلى مواعيد صلوات الفريضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، من أجل التعرف عليها والعمل بها، ونضع بين أيديكم صورة إمساكية شهر رمضان المبارك 2024م/1445هـ، وبالإضافة إلى تحميل إمساكية رمضان 2024م/1445هـ pdf.

لتحميل إمساكية رمضان 2024pdf.. اضغط هنا

اقرأ المزيد: "فنانيس رمضان".. تماثيل لا تضعها في بيتك

ما هي أدعية شهر رمضان المبارك؟

مع قرب بداية شهر رمضان، يبحث الصائمون عن أدعية مستحب الدعاء بها في هذا الشهر العظيم، ومن هذه الأدعية قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى هلال شهر رمضان: "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله"، ويقول معلي بن الفضل: «كان الصحابة يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم»، وقال يحيى بن أبي كثير: «كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، اللهم سلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا».

وهناك العديد من أدعية رمضان المأثورة، مثل: "اللهُّم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار"، ودعاء: "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"، ودعاء: "اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك. اللهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا".

وأيضا من أدعية شهر رمضان عند الإفطار وهي من أفضل أوقات استجابة الدعاء، ما يعرف بدعاء الإفطار: "ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

ومن الأدعية، دعاء وداع شهر رمضان، دعاء: "اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب، وجزيل عطاء موهوب، وتقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب".

وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أفضل أوقات الدعاء في رمضان، من أهم أوقات الدعاء عند الإفطار كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السحور أو وقت السحر في الثلث الأخير من الليل.

المصدر / فلسطين أون لاين