"هاكرز" يخترقون مواقع إلكترونية لحكومة الاحتلال

اخترقت مجموعة قراصنة إلكترونية (هاكرز)، اليوم الأربعاء، مواقع إلكترونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينها سلطة الموانئ وميناء حيفا وجهاز الأمن العام "الشاباك".

جاء ذلك في بيان نشرته المجموعة التي تطلق على نفسها "أنونيموس سودان"، عبر حسابها على منصة تليغرام.

وقالت المجموعة:" إنها هاجمت عددًا من المواقع، بينها ميناء حيفا، ووزارة الصحة، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وسلطة الموانئ"، مضيفةً:" نريد أكبر المواقع في (إسرائيل)".

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من جانبها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في موقعها الإلكتروني حدوث الاختراق، وقالت: "الحديث هو عن هجمات رفض الخدمة (DDoS)، والتي تتسبَّب في تعطّل الخوادم ولكنها لا تسمح بسرقة المعلومات".

ويتزامن الهجوم السيبراني مع احتفال الاحتلال الإسرائيلي بذكرى ما يسمَّى "يوم الاستقلال" ويؤرخ لذكرى إعلان الدولة على الأرض العربية عام 1948، وهو ما يُطلق عليه الفلسطينيون "يوم النكبة"، ويوافق وفق التقويم العبري هذا العام يوم 26 إبريل/ نيسان الجاري.

وارتبط اسم مجموعة "أنونيموس سودان" بعدد من الهجمات الإلكترونية على مواقع مختلفة في (إسرائيل) منذ بداية إبريل الجاري.

وبين الفينة والأخرى، تشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية هجمات من قبل متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم.

المصدر / الأناضول