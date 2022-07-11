"هاكرز" يهاجمون الموقع الإلكتروني لبلدية "تل أبيب"

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن قيام مجموعة "هاكرز" سيبراني باختراق الموقع الإلكتروني لبلدية (تل أبيب) الإسرائيلية.

وبحسب موقع "والا" العبري، فإن مجموعة هاكرز عراقية قريبة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن انهيار الموقع واختراقه.

وقال الموقع العبري، إنّ الموقع توقف بسبب الضغط غير الطبيعي في عدد الزوار والذي يهدف لتعطيل أنظمة الموقع.

ومؤخرا، ذكرت تقارير صحفية، أن الحرب "السيبرانية" بين الاحتلال وإيران وخرجت من دائرة السر إلى العلن، حيث اعترفت (تل أبيب) وطهران بتنفيذ هجمات إلكترونية منسقة ضد بعضهما البعض، وسط مخاوف من احتمال تطور الصراع إلى مواجهة عسكرية مباشرة بينهما.

وغالبا ما كان الاحتلال يتكتم على الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها، وترفض أن تفصح عن حجم الخسائر والأضرار التي تكبدتها.

ويأتي التكتم الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية، خشية من كشف النقاب عن حجم قرصنة وسرقة المعلومات والبيانات المدنية أو العسكرية، واستخدامها كحرب مضادة.

المصدر / فلسطين أون لاين