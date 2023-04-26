مطعم في سلفيت يقدّم وجبات طعام يابانية لزواره

سلفيت/ مصطفى صبري:

يقدّم مطعم فلسطيني في الضفة الغربية وجبات طعام يابانية لزواره الفلسطينيين والسياح الأجانب.

ويشهد المطعم الذي افتتح أبوابه في مدينة سلفيت قبل عيد الفطر بأيام، إقبالًا غير مسبوق، كما يقول صاحبه عماد بشر والذي أطلق عليه اسم "جبنيز".

وقال بشر لصحيفة "فلسطين": لم أتوقع هذا الإقبال الواسع من المواطنين والسياح الأجانب خلال أيام شهر رمضان الأخيرة وأيام عيد الفطر حتى أنني عجزت عن توفير جميع متطلباتهم.

وذكر أن المطعم يقدّم وجبات طعام يابانية كوجبة "السوشي" ووجبة "ندلز" ناهيك بتوفيره العيدان الخشبية الخاصة بتناول تلك الوجبات. لافتًا إلى أنه يوفر مستلزمات مطعمه ووجباته من أسواق الداخل المحتل.

وعبّر عن دهشته من توجّه زوار المطعم لتناول الوجبات اليابانية واستخدام العيدان الخشبية في تناولها رغم أنها جديدة على الزوار الفلسطينيين.

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وأشار إلى أن عمله في مطاعم الداخل المحتل أكسبه خبرة عمل الوجبات اليابانية وهو ما دفعه لافتتاح مطعمه في إحدى مدن الضفة الغربية.

ويرغب صاحب المطعم حاليًّا إدخال وجبات طعام يابانية جديدة؛ لكثرة الطلب على مطعمه ولتوفير الطلبات الخارجية أيضًا.

ورأى أن الفلسطينيين لديهم مذاق خاص للطعام وآراء الزبائن إيجابية تدفع نحو التقدّم والتطوير في "جبنيز".