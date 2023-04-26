أمن السلطة يعتقل أسيرًا محررًا من نابلس ويعتدي على عائلته

اعتقلت أجهزة أمن السلطة الأسير المحرَّر سامر عبد اللطيف من بلدة قبلان جنوب نابلس، فيما اعتدت على عائلته بالسحل والضرب ليلة أمس.

ووفق مصادر محلية، فإن المحرَّر عبد اللطيف تعرَّض لوحشية غير مسبوقة، واعتداءات بالسحل والضرب والتكسير، ومنعته عناصر أجهزة السلطة من أخذ نظارته قبل اختطافه من منزله بنابلس.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها بحق المواطنين، وتمارس الاعتقال السياسي بحقهم على خلفية توجّهاتهم وآرائهم السياسية.

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ويختطف وقائي السلطة في نابلس، الأسير المحرَّر والمختطف السابق مجدي قطب لليوم الرابع على التوالي، فيما تعتقل مخابرات السلطة في الخليل الشاب إياد أبو شمسية لليوم الـ17 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة الشاب صهيب الشرباتي لليوم الـ17 على التوالي، فيما تعتقل الحاج منذر رحيب، وتلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله لليوم الـ29 على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اختطاف المطارد موسى عطا الله لليوم الـ126 على التوالي، والضابط في الأمن الوطني عماد عودة لليوم الـ202 على التوالي، بتهمة إطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، لكن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ220 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين