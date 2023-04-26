الاحتلال يشدد إجراءاته على الحواجز بالضفة ومستوطنوه يعتدون على الأهالي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طرقاً في الضفة الغربية، وشددت من إجراءاتها على الحواجز، فيما اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين بنابلس واحتشدوا في الأغوار.

وفي التفاصيل؛ أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شددت قوات من إجراءاتها العسكرية على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة برقة والمسعودية وبعض الطرق الفرعية المؤدية اليهما، وسط اجراءات عسكرية مشددة، وانتشار عدد من المستوطنين في المنطقة.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مفرق "عيون الحرامية"، شمال المدينة.

أيضاً؛ انتشرت قوات الاحتلال بكثافة منذ ساعات الصباح الباكر في المنطقة، ومنعت مركبات المواطنين من المرور من هذا الشارع الحيوي الرابط بين محافظتي رام الله ونابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية بلدة عطارة، واعتقلت الشاب عبد الله أبو رجيلة (33 عاماً) بعد مداهمة منزله، وأفرجت عنه لاحقاً.

اقرأ أيضاً: حواجز الضفة.. نقاط اشتباك تستنزف الاحتلال وتُقلِقُ مستوطنيه

يشار إلى أن قوات الاحتلال، أغلقت يوم أمس مفرق "عيون الحرامية" وعدة مناطق أخرى شمال رام الله، بزعم إصابة مستوطن بإطلاق نار.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أحرق مستوطنون، فجر اليوم، منزلا غير مأهول بين قريتي قصرة وجالود، جنوب نابلس، بينما هاجمت مجموعة من المستوطنين المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وقصرة فجرا، وأحرقت منزلا غير مأهول، وسرقت حمارا.

وفي السياق، دارت مواجهات بين المستوطنين والمواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، ولم يبلغ عن إصابات.

كما احتشد عشرات المستوطنين، عند حاجز الحمرا العسكري، في الأغوار الشمالية، بحماية جنود الاحتلال، ورددوا عبارات عنصرية ضد العرب.

وتشدد قوات الاحتلال منذ 19 يوما إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا، وتعيق حركة تنقل المواطنين بين مدن الضفة الغربية والأغوار.

المصدر / فلسطين أون لاين